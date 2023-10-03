Подмосковные спортсменки выиграли 5 медалей в финале Кубка России по лыжероллерам

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые медали получила Виктория Лукашова из Истры, которая также выиграла общий зачет и впервые в истории российских лыжероллеров стала одновременно победительницей спринтерского и дистанционного зачетов. Спортсменка также получила две бронзы.

Екатерина Попова из Дмитрова выиграла серебро и бронзу, а Варвара Прохорова из Истры заняла третье место.

Соревнования прошли с 26 сентября по 1 октября в городе Бутурлиновка Воронежской области Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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