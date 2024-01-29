29 января 2024, 20:43

Подмосковные спортсменки выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Фото: Федерация фехтования России
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Представительницы Московской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. В копилке Подмосковья золото и две бронзы.

В полуфинале Подмосковье представляли шпажистки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова и Лилана Черчесова. Лучшей в серии Гран-при среди 87 спортсменок стала чемпионка мира 2013 года в командном первенстве Татьяна Андрюшина. Гудкова заняла третье место.

В рамках всероссийской серии Гран-при по рапире среди женщин бронзу завоевала Анна Соловьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
29 января 2024, 21:56
Более тысячи нарушений по содержанию территорий устранили в Подмосковье с начала года
ГУСТ МО
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Более тысячи нарушений по содержанию территорий устранили на территории Московской области благодаря системе «Безопасный регион». Камеры стали незаменимыми помощниками в работе сотрудников ГУСТ МО.

Теперь инспекторы могут проводить проверки без предварительного уведомления коммунальных служб. Так, они могут получить реальную картину состояния объектов, поскольку никакой информации о проведении инспекций заранее не предоставляется.

Широкая сеть камер охватывает множество объектов наблюдения: контейнерные площадки, дворовые и общественные территории, детские игровые площадки.

«С начала месяца в Подмосковье устранено 1 064 замечания в содержании, зафиксированных инспекторами с помощью камер „Безопасный регион“. Специалисты прекрасно знают, что если затянуть с выполнением, можно получить штраф», - указала руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова.

Она также добавила, что несмотря на регулярные предупреждения, нарушители все еще встречаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
29 января 2024, 21:36
Взаимодействие участковых полицейских со старостами сельских поселений обсудили в Подмосковье
Главное управление территориальной политики Московской области
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Рабочее совещание по вопросам взаимодействия участковых сотрудников полиции со старостами сельских поселений состоялось в ГУ МВД России по Московской области. Подобные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности населения.

Сотрудник Министерства территориальной политики Андрей Урусов подчеркнул, что в Подмосковье существует 57 муниципальных образований, в которых действует около 3,5 тысячи старост. Именно старосты лучше всех знакомы с точками напряжения и проблемами, а также понимают, когда необходимо вмешаться.

«Совместными усилиями мы можем сдвинуть с места ситуацию и перейти от реактивных действий к превентивным», - указал Андрей Урусов.

На совещании также обсудили механизм более тесного взаимодействия между каждым участковым полицейским и членами Ассоциации старост Московской. Это поможет более оперативно решать возникающие проблемы.

Руководитель Ассоциации Федор Степанов поблагодарил ГУ МВД за проактивность и инициативу в организации совместной работы.

«Работа по обеспечению наших граждан не может проводиться без старост сел и деревень, ведь они как никто другой знают обстановку „на местах“ и их бдительность и активность позволит усилить работу полиции при обеспечении общественного порядка», - добавил Федор Степанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция
29 января 2024, 21:28
Глава Сергиева-Посада доложил губернатору Воробьеву о ситуации с треснувшим домом
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Специалисты приступят к обследованию треснувшей стены дома на улице Октябрьской в Сергиево-Посадском городском округе утром во вторник, 30 января. Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Дмитрий Акулов после общения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава округа подчеркнул, что руководитель региона находится на постоянной связи.

«Завтра, 30 января, вице-губернатор Евгений Акимович Хромушин присылает специалистов, которые начнут обследовать здание бывшего общежития на улице Октябрьской, дом 7. Работы начнут с 08:00», - написал Акулов.

Он добавил, что ориентировочно к обеду инженеры оценят степень аварийности здания. Сейчас жильцов пострадавшей части дома временно разместили в ДК «Космос», откуда перевезут в гостиницу и обеспечат всем необходимым.

«Всю помощь жителям оказываем на месте, для этого создан оперативный штаб. Организован пункт временного размещения в ДК „Космос“. Жителям предложим размещение в гостинице и горячее питание. Позаботимся о каждом», - пообещал глава округа.

Трещина в стене дома в сергиево-посадском микрорайоне Пересвет образовалась вечером в понедельник, 29 января. По данным администрации округа, часть квартир в здании приватизированы, остальные находятся в социальном найме.

Обслуживающая здание управляющая организация заявила, что к повреждению привели многочисленные несогласованные перепланировки и возникла угроза обрушения.

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Александра Суворов заявил, что всего из здания эвакуировали порядка 120 человек. Жильцов дальней половины здания не беспокоили, потому что их часть изолирована от пострадавшей и угрозы для них нет.

Сергиев Посад Аварийное жилье
29 января 2024, 20:55
Образовательный центр «Взлет» запустил новую программу для школьников Подмосковья
Телеканал «360»
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Образовательный центр «Взлет» Московской области запустил новую программу для школьников 9-11 классов совместно с музеем «Новый Иерусалим». Ее тема — «Советский модернизм 1920–1930 годов». Подробностями в эфире «Области перемен» поделилась руководитель отдела по реализации партнерских программ образовательного центра «Взлет» Анастасия Сотникова. Другими гостями программы стали победитель конкурс «Педагогический дебют» 2023 года Ксения Крупинова и призер конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области» Александр Зайцев.

Образовательный центр «Взлет» Новая программа предполагает разработку школьниками музейного маршрута, аудиогида и квеста по теме «Советский модернизм 1920–1930 годов». Для участников подготовят по искусствоведению, технике речи. Интенсив пройдет очно и займет 10 дней.

«Мы как региональный образовательный центр являемся местом встречи партнеров, компаний, вузов, музеев, мы встречаемся и может делать новые проекты для школьников. „Новый Иерусалим“ ведет очень активную образовательную деятельность, мы встретились, обсудили возможные варианты сотрудничества и решили провести совместную образовательную программу - она неординарная, творческая и может помочь школьнику по-новому взглянуть на музеи и на их закулисье», - поделилась Анастасия Сотникова.

«Педагогический дебют» В Московской области с 2015 года проводится конкурс «Педагогический дебют». За это время победу в нем одержали более 400 учителей. Учитель английского языка МОУ «Давыдовская гимназия» в Орехово-Зуевском городском округе Ксения Крупинова - одна из победителей конкурса 2023 года.

Она преподает три предмета: английский, русский и литературу. Учителя не только учат, они и сами учатся всю жизнь. Обмен опытом - важная составляющая педагогического роста.

«Думаю, что выбрала правильный путь. У меня все получается, а значит стоит продолжать. Целилась на победу, но соперники были сильные, конкурс проходил четыре дня, и порой было сомнение, что победы мне не видать. Но в итоге приятная неожиданность, что я смогла показать себя с лучшей стороны», - рассказала Ксения Крупинова.

Сейчас Крупинова собирает документы на компенсацию аренды жилья. Это новая мера поддержки учителей в подмосковном регионе. В ее рамках учителя получают от правительства Московской области по 20 тысяч рублей на аренду жилья ежемесячно.

«Лучший председатель совета МКД Московской области» Александр зайцев - призер конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области» городского округа Коломна. Его проект стал вторым в номинации «Дом с положительным балансом».

Он добился ремонта подъездов и капремонта ИЖС, мобилизовал жителей на расчистку подвалов. В 2023 году министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский наградил его благодарственным письмом.

«Для меня это звание означает, что я стараюсь качественно и продуктивно управлять своим домом. Меня поддерживают жильцы, поэтому я горжусь тем, что мой дом стал одним из лучших в Московской области. Дом находится в хорошем состоянии, мы повысили его класс энергоэффективности, установили 16 видеокамер по всему периметру для обеспечения безопасности», - отметил Александр Зайцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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