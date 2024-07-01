01 июля 2024, 13:28

Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на первенстве Европы по боксу

Спортивная федерация бокса Московской области
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Серебро и бронзу на первенстве Европы по боксу среди девушек завоевали спортсменки из Подмосковья. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Ксения Андреева из Чехова заняла второе место в своей весовой категории. Она выиграла поединки с Антониной Хадер из Польши, Рози Свейлс из Шанхайской организации сотрудничества и Екрин Альп из Турции. В решающей схватке девушка встретилась с итальянкой Натальей Марией Семеничук и уступила ей.

Ксения Вишневская из Королева выиграла бронзу. В борьбе за медаль она победила спортсменок Жаю Калси (Англия) и Изабель Нолан (Ирландия), однако уступила сопернице Хамест Африкян (Армения).

Турнир прошел в городе Сараево (Босния и Герцеговина). Участие в соревнованиях приняли 240 юношей и 130 девушек из 28 стран Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Бокс
01 июля 2024, 13:35
Более 400 школьников из Лобни получили аттестаты о среднем образовании
Администрация г.о. Лобня
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Торжественное вручение аттестатов о среднем образовании прошло в школах Лобни. В мероприятиях поучаствовала и глава округа.

В этом году документ получили 412 выпускников городского округа. На вручении аттестатов лицеистам была и глава Лобни.

«Каждый аттестат - это символ пройденного пути, наполненного уроками, трудностями, и, конечно, радостными моментами. Это символ тех знаний и навыков, которые наши выпускники приобретали все эти годы. Мы гордимся каждым из них и желаем им уверенности в своих силах, достижения поставленных целей и непременного успеха в будущем», - поздравила ребят глава Лобни Анна Кротова.

Отметим, что развитию сферы образования в округе уделяют большое внимание. Сейчас в Лобне возводят одну из крупнейших школ Подмосковья. Это будет инженерно-технический лицей, в котором дети смогут получить профильное образование. Здесь будут учиться 2200 школьников.

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Выпускные Лобня Образование
01 июля 2024, 13:22
Около 40 патриотических мероприятий пройдет в ДК «Лунево» в Химках летом
Администрация г.о Химки
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Дом культуры «Лунево» в Химках предоставит площадку для 39 патриотических мероприятий этим летом. Среди них мастер-классы по плетению маскировочных сетей, познавательные лекции, показ документальных фильмов, выставки и благотворительные акции.

Так, в июне уже прошли 18 тематических активностей, в июле их будет 11, а в августе - еще 10.

Лекцию-беседу на тему одного из ключевых сражений в Великой Отечественной войне и кинопоказ «Курской битвы» организуют в Доме культуры «Лунево» 5 июля в 16:00. Гостям расскажут интересные исторические факты, например, что сражение продолжалось 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.

«Патриотическому воспитанию в Доме культуры уделяется много внимания. Например, на базе ДК участники волонтерского движения „Маскировочные сети Лунево“ с начала этого года сплели более 130 маскировочных сетей и 25 маскировочных костюмов. Помогают бойцам волонтеры, школьники, пенсионеры», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Напомним, что ранее в округе открылся музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Жители могут ознакомиться с письмами и воспоминаниями ветеранов, подлинными документами и фотографиями военных лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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Химки ВОВ История Патриотизм
01 июля 2024, 13:13
Более 5 тысяч жителей Подмосковья обратились к медикам после укусов клещей
Freepik
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Свыше 5,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью к врачам Московской области после укусов клещей. Соответствующая информация приводится на 26 июня.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Московской области, показатели не превышают среднемноголетний уровень. В этом году специалисты провели обработку от клещей на площади 4,9 тысячи гектаров.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования свыше 1,1 тысячи клещей, при этом в 13,6% случаев были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, и в 1,7% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За первую половину 2024 года зарегистрировано 64 случая заболевания болезнью Лайма, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Врачи Роспотребнадзор
01 июля 2024, 13:08
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс роликов о здоровом образе жизни
Росмолодежь
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Федеральное агентство по делам молодежи объявило о старте конкурса видеороликов «Стимул мечты — это ты сам!» о здоровом образе жизни. Жители Подмосковья от 14 лет могут присоединиться к проекту и побороться за ценные призы.

Конкурс, призванный популяризировать здоровый образ жизни, посвящен Всемирному дню борьбы с наркоманией. Для участия нужно снять короткий видеоролик о том, почему реальность без вредных привычек лучше. Это могут быть сюжеты о собственных стимулах, предложения по альтернативам потреблению психоактивных веществ или призывы к отказу от наркотиков.

Готовые работы нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2024, #ПротивНаркотиков2024.

Более подробную информация о правилах участия и оформлении конкурсной работы можно найти по ссылке. Заявки принимаются до 10 июля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы

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