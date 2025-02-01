Подмосковные спортсменки победили в розыгрыше Суперлиги по баскетболу

Игра завершилась со счетом 65:58. Это восьмая победа «Спарты энд К-2» в регулярном чемпионате и вторая над «МБА-МГУСИТ» в сезоне. Спортсменки из Видного уверенно начали матч и к большому перерыву вели 31:23. За 39 секунд до сирены Александра Шопот забросила трехочковый, а Карина Комарова реализовала штрафные, закрепив победу.

По итогам матча лучшими бомбардирами признали Александру Панченко, Александру Шопот, Карину Комарову, Ксению Шопот, а также Екатерину Воронину и Алину Баженову.

Напомним, 11–12 февраля подмосковная команда сыграет с командой «Невинномысск» из Ставропольского края во дворце спорта «Видное». Чемпионат проводится в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».