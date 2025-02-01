01 февраля 2025, 14:02

Подмосковные спортсменки победили в розыгрыше Суперлиги по баскетболу

МБА-МГУСИТ
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Молодежный состав команды из Видного «Спарта энд К» обыграл «МБА-МГУСИТ» из Москвы в рамках розыгрыша российской Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Игра завершилась со счетом 65:58. Это восьмая победа «Спарты энд К-2» в регулярном чемпионате и вторая над «МБА-МГУСИТ» в сезоне. Спортсменки из Видного уверенно начали матч и к большому перерыву вели 31:23. За 39 секунд до сирены Александра Шопот забросила трехочковый, а Карина Комарова реализовала штрафные, закрепив победу.

По итогам матча лучшими бомбардирами признали Александру Панченко, Александру Шопот, Карину Комарову, Ксению Шопот, а также Екатерину Воронину и Алину Баженову.

Напомним, 11–12 февраля подмосковная команда сыграет с командой «Невинномысск» из Ставропольского края во дворце спорта «Видное». Чемпионат проводится в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Баскетбол
01 февраля 2025, 14:25
Торговые точки с лучшим новогодним оформлением отметили в Волоколамске
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В Волоколамском муниципальном округе подвели итоги конкурса «Зима в Волоколамске». Предпринимателей, которые лучше всех украсили фасады своих торговых объектов, наградили дипломами.

Конкурс объединил свыше десятка участников. Среди тех, кто внес вклад с создание новогодней атмосферы в городе, были руководители торговых комплексов, магазинов, салонов красоты. Конкурсантов оценивали по таким критериям: создание целостного новогоднего образа, наружное световое оформление, использование фирменного стиля в контексте праздничного оформления, установка на прилегающей территории новогодних елок и сказочных персонажей, оформление залов.

Лучших участников наградили в администрации Волоколамского муниципального округа. Предпринимателей поздравили глава округа Наталья Козлова и первый заместитель Анна Агапова. Участникам вручили дипломы и подарки. Список конкурсантов опубликовали на сайте администрации Волоколамского округа.

Торговля Новый год Волоколамск
01 февраля 2025, 13:48
Курсы по предпринимательству для молодежи прошли в Дмитрове
Дмитровская торгово-промышленная палата
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В Дмитрове продолжается реализация образовательного курса «Предпринимательские классы» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и соглашения между торгово-промышленной палатой и Управлением образования. Участники встретились с руководителем производства профессионального гидравлического оборудования ООО «Аргус» Олегом Мустафиным и бизнес-тренером Юлией Гусевой.

Образовательный проект позволяет приобрести практические навыки и знания. Олег Мустафин поделился личным опытом, рассказал о трудностях, которые приходилось преодолевать вместе с командой. Он также поведал про детали современного производства новейшего оборудования и работу конструкторского отдела, обратил внимание слушателей на ключевые аспекты в бизнесе, минимизацию рисков и договоры в работе с поставщиками.

Во второй части урока выступила опытный бизнес-тренер Юлия Гусева. Она рассказала про методы составления финансовой модели бизнеса и поблагодарила участников, которые уже изготовили логотипы для собственных компаний. Разработка отличительного оформления станет следующей темой лекции.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил важность знаний в области предпринимательства в современном мире. Благодаря курсу и встречам с опытными руководителями молодежь сможет реализовать свои идеи.

Нацпроекты Дмитров
01 февраля 2025, 12:57
Показательные выступления по волейболу прошли в Химках
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В Химках прошли показательные выступления волейболистов, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В них приняли участие спортсмены, тренеры и родители.

На мероприятие пригласили лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

«27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград - единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение», - поделился Владимир Харитонов.

Волейболисты провели выступления и показали игровые элементы. Участие в мероприятии также приняли тренеры-преподаватели и родители спортсменов.

Спикером стал Юрий Карпунов - главный специалист по обеспечению безопасности спортивной школы «Виктория», кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий, имеющий богатый опыт в области военной истории.

Директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что сегодня бойцы стойко защищают интересы России в специальной военной операции, как когда-то сражались за Ленинград предки.

Химки
01 февраля 2025, 12:27
Акцию по безопасности на ж/д станциях провели в 40 округах Подмосковья
Минтранс Московской области
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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях в 40 округах Московской области. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД.

В рамках акции пассажирам раздали информационные листовки и напомнили правила безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. В Минтрансе региона отметили, что подобные акции в Подмосковье проводят регулярно.

В ведомстве добавили, что железная дорога - место повышенной опасности. Только с начала года в Московской области на путях погибли 18 человек. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пассажиров призывают соблюдать простые правила: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, а также ожидать поезд за ограничительной линией на платформе.

Дороги Поезда

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