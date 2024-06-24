Подмосковные спортсменки победили на спартакиаде по водному поло в Пензе
Подмосковные спортсменки выиграли золотые медали на XII летней спартакиаде учащихся по водному поло. Соревнования прошли с 17 по 24 июня в Пензенской области.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в финале соревнований подмосковные ватерполистки победили спортсменок из Нижегородской области со счетом 11:10. Бронзовые медали достались команде из Челябинской области, которые разгромили соперниц из Ханты-Мансийского автономного округа со счетом 9:7.
Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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