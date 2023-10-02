Подмосковные спортсменки победили на соревнованиях за кубок России по регби-7
Представительницы клуба «ВВА-Подмосковье» выиграли кубок России по регби-7. В финальной игре они одолели соперниц из клуба «Аргат» со счетом 38:0.
В первый игровой день спортсменки из Подмосковья смогли обыграть столичный ЦСКА со счетом 10:7. Затем они одержали победу в игре с представительницами Республики Татарстан со счетом 50:0 и с командой «Енисей-СТМ» - 24:0.
Во второй день турнира клуб «ВВА-Подмосковье» победил спортсменок из «Кубани» со счетом 31:0.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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