Подмосковные спортсменки победили на соревнованиях за кубок России по регби-7

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В первый игровой день спортсменки из Подмосковья смогли обыграть столичный ЦСКА со счетом 10:7. Затем они одержали победу в игре с представительницами Республики Татарстан со счетом 50:0 и с командой «Енисей-СТМ» - 24:0.

Во второй день турнира клуб «ВВА-Подмосковье» победил спортсменок из «Кубани» со счетом 31:0.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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