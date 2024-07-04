04 июля 2024, 12:15

Подмосковные спортсменки победили на первенстве ЦФО по пляжному волейболу

Училище олимпийского резерва №2
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Представительницы Московской области стали победителями и призерами первенства ЦФО по пляжному волейболу. Спортсменки выиграли четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионками стали Екатерина Юдина и Виктория Ломова. Маргарита Григорьева и Евдокия Староверкина заняли второе место, а Екатерина Червонос и Татьяна Шутова - третье. Девушки представляют подмосковное училище олимпийского резерва № 2.

В турнире среди юношей тандем Павла Григорьева и Кирилла Хвостова признали лучшим. Ранее в возрастной категории 2007/2008 годов рождения чемпионами стали Екатерина Ломова и Виктория Юдина, третье место занял дуэт Екатерины Шумской и Екатерины Конюховой.

Первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходило в Рязани с 30 июня по 3 июля. Турнир провели в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
04 июля 2024, 12:22
Завод косметических средств построили на земле за 1 рубль в Протвине
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Строительство импортозамещающего производства косметики «Аравия» завершилось в Протвине. Участок для завода инвестору предоставили по программе «Земля за 1 рубль», о чем рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания „Аравия“ реализует проект по расширению действующего производства косметических средств в округе Протвино, в рамках которого инвестор построит еще один производственно-складской комплекс. Строительство первой очереди объекта уже завершено», - сказала Зиновьева.

Сейчас на новом заводе монтируют оборудование и внутренние сети. Вторая очередь проекта находится на стадии получения разрешения на строительство.

Компания «Аравия» продолжает разрабатывать новые категории косметических средств. В марте запустили линию по уходу за полостью рта - пять видов зубных паст и два ополаскивателя. В июне расширили ассортимент декоративной косметики, запустив новую коллекцию жидких матовых помад.

«Кроме того, мы активно работаем со школами и уже провели более 15 профориентационных экскурсий на нашем производстве. Такие мероприятия позволяют ученикам получить представление о производстве косметической продукции», - отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

«Аравия» входит в реестр региональных брендов «100% Подмосковье».

Все подробности о мерах поддержки производителей доступны на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее стало известно, что область нарастила долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО - до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

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Инвестиции Протвино Импортозамещение Промышленность Косметика
04 июля 2024, 12:16
Ключи вручили 14 семьям переселенцев из аварийного жилья в Ногинске
Министерство строительного комплекса Московской области
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Еще 14 семей из Ногинска получили ключи по программе переселения из аварийного жилья. Квартиры находятся в доме № 14Б на улице Юбилейная.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что новые квартиры получили жители домов № 226 и 228 по улице 3-го Интернационала, а также дома № 23 по улице Советской Конституции. Ключи и памятные подарки вручили глава округа Богородского округа Игорь Сухин и его заместители Владимир Хватов и Анатолий Шуть.

«Мы долго шли к этому событию. Рад, что у этих семей появилась возможность жить в новых, комфортных условиях. Желаю новоселам тепла, уюта, приятных хлопот с переездом. А мы всегда на связи. В случае необходимости будем встречаться, обсуждать, помогать», - отметил Сухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Богородский Аварийное жилье
04 июля 2024, 12:16
Лесопарк в Сергиевом Посаде откроют после благоустройства 6 июля
Министерство культуры и туризма Московской области
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Открытие обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде состоится 6 июля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят большую развлекательную программу. С 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы. Также запланированы выступления Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров.

Юным посетителям покажут научное шоу, а также подготовят анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике.

На пляжной зоне можно будет сыграть в волейбол, посетить пенную вечеринку и послушать диджей-сеты. Там же будут раздавать бесплатное мороженое. В 20:00 состоится вечерний арт-пикник от студии «Арт-пятница».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Сергиев Посад Парки
04 июля 2024, 11:49
Пляж в Солнечногорске стал самым популярным в Подмосковье в июне
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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За июнь центральный пляж на озере Сенеж в Солнечногорске посетили более 77 тысяч человек. Таким образом, локация стала самой популярной среди мест отдыха у воды в Подмосковье.

Пляж Солнечногорска обладает развитой инфраструктурой. Вдоль береговой линии располагаются точки по продаже еды и напитков, аттракционы для детей и игровые площадки. К новому сезону установили бесплатный фонтанчик с питьевой водой. Также зона оборудована лежаками, раздевалками, туалетами, вышкой спасателей. Особой популярностью среди жителей и гостей округа пользуются прокат досок для сапсерфинга, лодок, катамаранов. Дополнительно отдыхающие могут арендовать беседку для приготовления шашлыков и других блюд на гриле.

«Ежегодно городской пляж озера Сенеж входит в число наиболее популярных мест для отдыха в регионе. Здесь каждые выходные всех местных жителей и гостей округа ждет развлекательная программа в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“. Со стороны администрации уделяем особое внимание содержанию территории и безопасности отдыхающих», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в этом году на территории Подмосковья работает более 200 зон отдыха у воды и пляжей. С начала летнего сезона их посетили порядка одного миллиона человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Солнечногорск Водоемы

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