Подмосковные спортсменки победили на чемпионате России по волейболу
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал вторую победу в чемпионате России. Матч шестого тура прошел на домашней площадке команды. Представительницы Подмосковья обыграли клуб «Енисей» из Красноярска со счетом 3:1.
«Первую партию девочки разыгрывались, а затем взяли три партии подряд. Получилась по-спортивному красивая, местами очень волнительная игра, завершившаяся в нашу пользу», - отметил депутат Госудумы Сергей Колунов.
Следующий матч клуба «Заречье-Одинцово» состоится 13 ноября. Спортсменки встретятся на площадке с командой «Минчанка» из Белоруссии.
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