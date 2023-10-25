Подмосковные специалисты стали чаще выявлять онкологию на ранней стадии
Благодаря работе сети центров амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье удалось увеличить количество выявленных злокачественных новообразований на ранней стадии на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в регионе организованы выездные диагностические мероприятия.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что с начала года в Московской области выявили почти 18 тысяч случаев злокачественных новообразований у пациентов, из них почти 62,5% - на ранней стадии.
Она подчеркнула, что в лечении онкологических заболеваний огромную роль играет современная диагностика.
«Благодаря этим мерам с начала года в регионе выявление онкологических заболеваний на ранней стадии выросло на 2,7%», - сообщила Светлана Стригункова.
Также для удобства работающих жителей Московской области были организованы выездные диагностические мероприятия, чтобы все желающие, не отрываясь от своих дел, могли пройти обследование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.
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