Подмосковные специалисты приняли участие в региональном клубе онкологов

По словам главного врача областного онкодиспансера Владимира Асташова, программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по актуальным вопросам в сфере здравоохранения.

«Клуб онкологов - это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности», - отметил Асташов.

Эксперты выступили с докладами о последних достижениях и инновациях в области в области хирургического лечения рака, а также о современных подходах к реабилитации пациентов.