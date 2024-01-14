Подмосковные спасатели вызволили застрявший в горшке палец ребенка
Специалисты 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли трехлетнему мальчику, чей палец застрял в пластиковом горшке. Помощь потребовалась ребенку в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам начальника части Владимира Шеварихина, в единую службу экстренных вызовов 112 обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее ребенок просунул палец в отверстие для крепления ручки, но вытащить обратно не смог. Родителям не удалось самостоятельно освободить руку сына.
«Спасатели с помощью шанцевого инструмента откололи часть ножки горшка, и, добравшись до пальца, смазали его кремом, после чего аккуратно вытащили из отверстия», - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.
Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Серебряные Пруды, Озеры, Кашира и Зарайск. Оказалось, что некоторые стихийные горки не соответствуют требованиям безопасности.