14 января 2024, 12:51

Подмосковные спасатели вызволили застрявший в горшке палец ребенка

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Специалисты 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли трехлетнему мальчику, чей палец застрял в пластиковом горшке. Помощь потребовалась ребенку в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника части Владимира Шеварихина, в единую службу экстренных вызовов 112 обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее ребенок просунул палец в отверстие для крепления ручки, но вытащить обратно не смог. Родителям не удалось самостоятельно освободить руку сына.

«Спасатели с помощью шанцевого инструмента откололи часть ножки горшка, и, добравшись до пальца, смазали его кремом, после чего аккуратно вытащили из отверстия», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Серебряные Пруды, Озеры, Кашира и Зарайск. Оказалось, что некоторые стихийные горки не соответствуют требованиям безопасности.

Спасатели Дети Орехово-Зуево
14 января 2024, 09:51
Более 220 мест для Крещенский купаний подготовят в Подмосковье
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В Московской области подготовят более 226 площадок для безопасных крещенских купаний, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, на открытых водоемах будет 65 таких мест.

Крещенские купания состоятся 18–19 января. На прудах организуют 52 безопасные площадки, еще будет 44 возводимых купели и 67 купелей, расположенных внутри помещений. Одними из самых популярных мест для купаний в Подмосковье остаются источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, иордань на Истре, Дмитровская купель у Покровского храма и источник Николая Чудотворца в Коломне.

На каждой площадке оборудуют комфортные подходы к местам купания, туалеты, теплые места для переодевания и сделают парковку для машин. Следить за безопасностью будут сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее врач Ольга Шарапова напомнила, что купание в ледяной воде категорически запрещено беременным женщинам на любом сроке. Перегрузка сердечно-сосудистой системы, которая возникает из-за резкой смены температур, может негативно отразиться на маме и ее ребенке.

Коломна Истра Сергиев Посад
13 января 2024, 14:48
«Мособлпожспаса» выявил опасные стихийные горки
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Озеры, Серебряные Пруды, Кашира и Зарайск. Выяснилось, что некоторые стихийные горки не отвечают требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника теруправления Эдуард Морозов рассказал, что с жителями провели профилактические беседы, чтобы предотвратить травмы при катании. Их предупредили о смертельной опасности снежных насыпей и склонов, которые находятся возле водоемов и магистралей. Кататься можно с прямого, ровного съезда без трамплинов и ям.

«На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия - корни деревьев, валуны, прутья арматуры, мачты освещения или заборы», - отметили в противопожарно-спасательной службе.

Детям и взрослым рекомендовали выбирать оборудованные места для отдыха в зимнее время, чтобы исключить риск трагедии.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» призвали не выходить на лед водоемов. Он стал хрупким из-за слабоотрицательной температуры и мокрого снега.

Отдых Спасатели Зарайск Кашира Серебряные пруды
13 января 2024, 14:25
Ночь на субботу в Подмосковье стала самой холодной этой зимой
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Подмосковье пережило самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, температура воздуха опустилась почти до -33 градусов.

«В Клину минимум составил -32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», - написал синоптик.

Ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихове, в Ново-Иерусалиме, в Михаловском, в Новой Москве. Леус предупредил, что примерно такой же морозной ожидается в регионе и предстоящая ночь.

В выходные на Русской равнине вновь усилится антициклон, предупреждали синоптики портала «Метеовести».

Аномально холодная погода продержится в Подмосковье все выходные.

Ранее в МЧС предупреждали, что при сильных морозах важно правильно отнестись к выбору одежды : следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Также необходимо быть осторожными при смене температур: резко повышается нагрузка на сердце и сосуды.

Подмосковье пережило самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале , температура воздуха опустилась почти до -33 градусов.

Клин Одежда Погода Погода в Москве Москва
13 января 2024, 11:32
Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки
РИА «Новости»
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Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он попросил жителей сообщать о проблемах с подачей воды и отопления в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам 7 (496-22) 3-19-61, 7 (495) 993-95-32. Специалисты примут заявку и оперативно направят в работу ответственным службам. Попросить привезти в квартиру обогреватель можно по телефону 84962250222.

В Яхроме из-за аварии на котельной отключали центральное отопление и горячую воду в 74 многоэтажках и ряде соцобъектов. Аварийная бригада сработала оперативно, восстановительные работы успешно завершились. К вечеру 12 января вода и тепло вернулись в дома.

Поночевный пообещал, что в квартирах потеплеет за несколько часов.

Ранее на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил глав округов честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе, ни о чем не умалчивая.

Коммунальные аварии Дмитров

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