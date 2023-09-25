Подмосковные спасатели вывели из лесов почти 200 заблудившихся грибников за неделю

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что за прошедшую неделю 198 человек заблудились в лесу во время прогулок, походов за ягодами или грибами. Им самим или их родным пришлось обращаться по телефону 112 за помощью. Чтобы вернуться домой, большинству потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов.

Люди терялись в лесу ежедневно в течение всей недели. Больше всего заблудившихся - 56 человек - отмечено в выходные дни.

Чаще всего потерявшиеся регистрировались в Клинском (34 человека), Дмитровском (23 человека), Истринском и Наро-Фоминском (по 17 человек в каждом) лесничествах. Единственное лесничество, откуда никто не обращался за помощью - Луховицкое.

В нескольких лесничествах путь домой не смогли найти семьи с детьми. Так, в Волоколамском и Дмитровском лесничествах заблудились по двое взрослых с детьми девяти и 13 лет и родители с братьями-близнецами по девять лет. В Истринском лесничестве на велосипедах заехали в лес брат и сестра пяти и семи лет, в Клинском за грибами отправились сестры восьми и 10 лет. Всем им потребовалась помощь спасателей.

В Наро-Фоминском лесу потерялась супружеская пара 64 и 67 лет, у мужчины тяжелое заболевание - потеря памяти. В Волоколамском лесу заблудился 76-летний мужчина с болезнью Паркинсона. В Шатурском лесничестве за помощью обратились пожилые супруги с хроническими заболеваниями. В Клинском лесу заблудился 82-летний мужчина после инфаркта с проблемами слуха.

Подмосковный Комлесхоз напоминает, что если в лес собрался пожилой человек, инвалид или ребенок, не нужно отпускать их одних. Если близкие все-таки потерялись, свяжитесь со специалистами службы спасения по телефону 112.

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