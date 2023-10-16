Подмосковные спасатели вывели из леса восемь заблудившихся жителей за неделю

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, среди заблудившихся было пять мужчин и три женщины. Они потерялись в лесах Звенигорода, Истры, Волоколамска, Подольска, Сергиева Посада и Шатуры. Все из них смогли вернуться домой.

Филимонов напомнил, что при походе в леса важно взят с собой заряженный телефон, воду и лекарства, предупредить родных о прогулке и обращаться внимание на ориентиры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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