Подмосковные спасатели вывели из леса мужчину с хроническим заболеванием сердца

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Старший смены Александр Удинцев сообщил, что мужчина сам позвонил в службу экстренных вызовов «Система-112» и попросил о помощи.

«Оперативно прибыв в район предполагаемого нахождения мужчины, спасатели начали прочесывать лес. К счастью, телефон заблудившегося был достаточно заряжен, и, подавая звуковые сигналы, спасатели смогли убедиться, что мужчина их слышит», - заключил Удинцев.

На поиски ушло более пяти часов. Грибника вывели из леса, убедившись, что в медицинской помощи он не нуждался.

Напомним, ранее в Подмосковье старт тренировке по гражданской обороне дал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, все городские округа учатся оперативно реагировать, проводить эвакуацию и обеспечивать связь для обеспечения безопасности жителей региона.

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