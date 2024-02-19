Подмосковные спасатели провели рейд по соблюдению правил безопасности на реке Оке в Кашире

По словам заместителя начальника территориального управления № 12 Алексея Калина, спасателя регулярно измеряют толщину льда и проводят беседы с жителями. Им напоминают правила безопасности во время отдыха и рыбалки.

Алексей Калин добавил, что не стоит выходить на лед во время оттепели, плохого самочувствия и в темное время суток.

«Спасатели посоветовали рыбакам перед выходом на ледовую корку водоемов продумать свой маршрут по безопасным местам и с помощью пешни проверять постукиваниями прочность ледовой поверхности. В ходе рейда специалисты раздали рыболовам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», - сказал он.

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