Подмосковные спасатели прошли учения в Волоколамске

Как рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов, по замыслу учений в больнице загорелась мебель и оборудование для изготовления зубных протезов из-за короткого замыкания. Персонал вызвал пожарных и эвакуировал сотрудников.

«По тревоге работники дежурных караулов прибыли на место происшествия, организовали оперативный штаб пожаротушения, а также работу звеньев газодымозащитной службы для разведки условного пожара. Огнеборцы отработали навыки тушения возгорания и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости», - рассказал Андрей Образцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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