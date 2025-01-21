21 января 2025, 14:30

Подмосковные спасатели призвали жителей не выходить на лед водоемов

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья воздержаться от выхода на лед водоемов. Из-за перепадов температуры покрытие непрочное и не способно выдержать вес человека.

Как рассказал заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин, из-за непрочного ледяного покрытия растет риск несчастных случаев на водоемах региона. Выходить на тонкую корку опасно для жизни. Об этом отдыхающим напомнили в ходе профилактических рейдов.

На прочность льда влияет не только температура, но и подводное течение, бьющие ключи и наличие в воде растений и мусора.

«Особенно сильно на ледовый панцирь влияют погодные условия, так как под солнцем он быстро истончается, сверху на него давит снежная масса, а снизу он подтачивается водой. В результате чего образуются трещины, а сама ледовая поверхность становится очень пористой, рыхлой и небезопасной. Спасатели уточнили, что ледовая поверхность особенно тонкая в участках, где есть камни, корни деревьев, кустарники, водоросли или вмерзший мусор», - отметил спасатель.

Чтобы избежать несчастный случай, важно проверять прочность льда палкой или пешней и вернуться на берег, если послышался треск. Идти к земле нужно с широко расставленными ногами или ползком.

Спасатели Водоемы
21 января 2025, 15:29
Новый детский сад построят в ЖК «Пушкинский квартал» к началу 2027 года
Главгосстройнадзор МО
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Возведение нового детского сада на 300 мест началось в жилом комплексе «Пушкинский квартал». Строительную площадку обследовали инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

Дошкольное образовательное учреждение строит компания «НИГО-ХОЛДИНГ». Сейчас на площадке уже завершились подготовительные работы: участок расчистили и выровняли, грунт разработали до проектных отметок. Рабочие приступили к основному этапу.

Площадь трехэтажного здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 300 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, распределенных по 12 отдельным группам. В здании оборудуют раздевалки, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, спальни, буфет и кабинет логопеда. Между игровой комнатой и спальней планируют установить перегородки, которые можно трансформировать для организации пространства.

Открыть детсад запланировано на первый квартал 2027 года.

Детские сады Пушкино
21 января 2025, 15:15
ГУРБ Подмосковья предупредило о мошенничествах с ложными вызовами в присяжные
Главное управление региональной безопасности Московской области
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В начале года некоторые жители Подмосковья получили уведомления о якобы необходимом участии в коллегии присяжных заседателей. О новой схеме мошенников рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Послания могут выглядеть правдоподобно, но на самом деле служат ловушкой. Чтобы отказаться от участия в работе суда, жителям предлагают перейти по прикрепленным ссылкам. Это представляет опасность, так как злоумышленники могут завладеть важной информацией, включая пароли. Это чревато потерей денег или приватных данных, что впоследствии может стать причиной шантажа.

В переписке мошенники могут запугивать получателей, утверждая, что неявка на заседание присяжных грозит им административной или уголовной ответственностью. Такие угрозы вызывают стресс, а это и есть цель преступников.

Важно: суд направляет приглашение, где указаны имя кандидата, место и время явки в суд, а также перечень документов, которые необходимо взять с собой. Свое согласие или несогласие подтверждать не нужно. Российское законодательство не предусматривает ответственность граждан за неявку по такому приглашению.

В ГУРБ Подмосковья рекомендовали не общаться со злоумышленниками и не переходить по подозрительным ссылкам. Любую информацию лучше перепроверять. Для этого обращайтесь в государственные органы только по телефонам, указанным на их официальных сайтах.

Уголовное дело Мошенничество
21 января 2025, 15:09
Шоу с участием попугаев пройдет в Одинцовском округе в выходные
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Первый в России и Подмосковье экспозиционно-просветительский центр «Зоотеррий», который знакомит посетителей с жизнью животных-артистов, работает в парке «Раздолье» Одинцовского округа. Каждые выходные здесь проходят интерактивные шоу под названием «В гостях у попугаев».

Главными актерами выступают два красных ара макао - Фараон и Челси. Раньше птицы были артистами цирка, поэтому знают много команд. Попугаи выполняют трюки, а посетители могут покормить их, пообщаться с ними и сфотографироваться.

Помимо этого, гости «Зоотеррия» узнают много интересных фактов о жизни экзотических птиц как в дикой природе, так и в условиях человеческого окружения. Детям на таких лекциях в игровом формате рассказывают об основах экологии и важности бережного отношения к природе.

Шоу проводят по выходным в 12:00, 14:00 и 16:00. Длительность одного сеанса составляет до 40 минут. Запрос об участии необходимо оставить заранее. Подробности о ценах и льготах можно найти на сайте «Зоотеррия».

Отметим, что проект создали при поддержке от Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Одинцово Туризм Животные
21 января 2025, 14:57
Экскурсию для дошкольников провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Сотрудники парка организовали для гостей из детского сада необычную прогулку. Мероприятие было посвящено Дню признательности белкам, который отмечается 21 января.

Дети получили в подарок яркие и занимательные раскраски с изображениями белок. Им дали орешки, чтобы малыши смогли накормить пушистых друзей. После этого ребята отправились в парк усадьбы Кривякино на увлекательную фотоохоту за белками.

Дошкольники с восторгом наблюдали за этими шустрыми созданиями, фотографировали их и радовались каждому моменту общения с природой. «Вместе мы сделали этот день особенным, наполнив его добротой и любовью к природе», - отметили сотрудники парка.

Отметим, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске регулярно проводят различные мероприятия для посетителей любого возраста.

Экскурсии Воскресенск Парки

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