Подмосковные спасатели приняли участие в спортивной рыбалке на Волге
Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в соревнованиях по спортивной рыбалке на Волге. Состязания прошли в Дубне.
«Это мероприятие проводится в нашем госучреждении не впервые и уже превратилось в добрую традицию», - отметил заместитель начальника территориального управления Евгений Патуев.
По его словам, в этом сезоне заявки на участие подали девять рыболовов-любителей, но из-за обстоятельств участие приняли только шесть работников «Мособлпожспаса». Победителем стал тот, кто поймал самую крупную рыбу. Всего же общий вес улова составил около пяти килограммов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».