Подмосковные спасатели предупредили водителей о гололеде

«Работники противопожарно-спасательной службы призывают всех участников дорожного движения следовать правилам, которые помогут обеспечить безопасность как водителям, так и пешеходам. Во время движения по дороге автовладельцам необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию», - отметил Богатков.

Водителям стоит помнить, что на гололеде тормозной путь возрастает в восемь раз, а дистанция до других машин должна быть не менее половины скорости движения. Помимо этого, особенно осторожно нужно проезжать пешеходные переходы и перекрестки, а также следить за пожилыми людьми и детьми.

Спасатели советуют не садиться за руль в состоянии усталости или после приема лекарств или алкоголя. Внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности для всех.