Подмосковные спасатели предупредили о начале периода активного таянья льда на водоемах
Среднесуточная температура воздуха в Московской области повышается, и снег активно тает, лед на водоемах становится тонким и хрупким. На этом фоне спасатели просят не выходить на поверхность рек и озер.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы проводят профилактические мероприятия на 53 водоемах Московской области с поздней осени до весны, пока акватории полностью не освободятся ото льда», - отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.
По его словам, спасатели регулярно измеряют толщину льда на водоемах и извещают население о критических отметках. Помимо этого, на некоторых водных объектах работает специальный водный транспорт. С его помощью спасатели могут своевременно прибывать на место происшествия на льду.
На данный момент особую опасность представляют шесть водоемов Московской области - на них толщина ледовой корки варьируется от 0 до десяти сантиметров.
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