Подмосковные спасатели предостерегли жителей от катания на горках после снегопадов

Специалисты отмечают, что привлекательные с виду горки, которые появились во дворах после обильных осадков, таят в себе много опасностей.

«Во время рейдов работники региональной противопожарно-спасательной службы напомнили любителям активного отдыха, что под снежными шапками часто находят острые предметы, камни и бытовой мусор», - заявил начальник теруправления № 6 Александр Квашнев.

Он добавил, что съезды со стихийных спусков могут упираться в металлические контейнеры, бетонные ограждения или стены зданий. Под снежным покровом опасность может быть незаметна. Спасатели также попросили жителей округов провести беседы с детьми и напомнить им правила безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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