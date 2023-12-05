Подмосковные спасатели предостерегли рыбаков от выхода на тонкий лед

«Максимальная толщина ледяного покрова водоемов Шатурского округа достигла десяти сантиметров, а вот некоторые водоемы не замерзли совсем. Опасны участки, где наблюдается сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод», - сообщил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.

Рыбаков предостерегли от выхода на неокрепший лед, а также напомнили правила самоспасения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».