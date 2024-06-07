07 июня 2024, 14:13

Подмосковные спасатели потушили более 200 пожаров за неделю

Медиасток.рф
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Работники «Мособлпожспаса» совершили более двух тысяч выездов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

За неделю спасатели выехали 17 раз на ликвидацию последствий ДТП, 228 - на тушение пожаров и 250 - на оказание помощи населению. Помимо этого, они три раза ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны и один раз спасли животное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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Спасатели
07 июня 2024, 14:37
Региональный конкурс лучших соцработников прошел в Подмосковье
Пресс-служба Министерства социального развития Московской области
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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания подвели в Подмосковье. Свыше 10 участников представят регион на федеральном уровне.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, свои лучшие практики в 14 номинациях представили более 160 участников конкурса.

«По итогам оценки были выбраны специалисты, занявшие призовые места, а 14 победителей представят свои проекты уже на федеральном этапе. Ежегодно специалисты из Подмосковья оказываются на пьедестале призеров всероссийского этапа, что несомненно является показателем лучших компетенции России», - рассказали в министерстве.

В федеральном этапе конкурса примут участие сотрудники семейных и реабилитационных центров, в том числе из «Ясенок», где лечатся участники СВО. Там их проекты оценит профессиональное жюри.

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конкурсы
07 июня 2024, 14:36
Школьник из Лобни победил на областной олимпиаде по английскому языку
Unsplash
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Ученик школы № 10 из Лобни Александр Анисимов стал победителем областной олимпиады по английскому языку. Он становится лучшим второй год подряд.

За выдающиеся результаты на олимпиаде Александра пригласили на обучение в образовательном центре «Взлет», который функционирует на базе гимназии имени Примакова. Он принял участие в мастер-классах и посетил лекции по английскому языку под руководством опытных преподавателей.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется значительное внимание развитию образования. В настоящее время в муниципалитете активно строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 учебных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Дети Лобня Школьники
07 июня 2024, 14:27
Спортивный праздник «5 верст» пройдет в Лобне 8 июня
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Спортивный праздник в честь двухлетия всероссийского проекта «5 верст» пройдет 8 июня в парке «Река времени» в городском округе Лобня. Все желающие смогут принять участие в забеге на пять километров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте , сохранить QR-код и явиться с ним в субботу на место старта. Организаторы призывают участников одеться в интересные костюмы. После финиша планируется общение за чаепитием.

Напомним, сбор участников начнется в 8:30, а старт запланирован на 09:00. Место встречи: парк «Река времени», на большой детской площадке на улице Борисова, 14к2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Праздники Спортсмены Лобня
07 июня 2024, 14:27
Свыше 350 фактов сброса мусора из авто выявили в Подмосковье в мае
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Свыше 350 фактов выброса мусора из окна машины выявили в Подмосковье в мае. Их обнаружили при помощи камер системы «Безопасный регион».

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Владислав Мурашов, камеры для выявления нарушений установлены рядом с контейнерными площадками.

«В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае таким способом было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», - сказал он.

Среди всех выявленных нарушений 117 выявили в Истре и 36 - в Раменском.

Штраф за выброс мусора из окна машины может достигать 200 тысяч рублей. С начала года общая сумма наказаний за такое нарушение превысила 1,9 миллиона рублей.

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Штрафы Машины Мусор

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