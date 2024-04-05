Подмосковные спасатели помогли вернуть домой страдающую деменцией пенсионерку
Работники «Мособлпожспаса» совместно с представителями «АСГ ЧеховСпас», ДПСО «ЛизаАлерт» и добровольного объединения «Русская Община» нашли пенсионерку, страдающую деменцией. Ранее 84-летняя пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Инцидент произошел в деревне Крюково в Ступине.
Обеспокоенные родственники позвонили в Систему-112 и сообщили о пропаже женщины. Телефона с собой у пенсионерки не было.
«Оперативно прибыв в район поиска, спасатели организовали обход и обследование частного сектора близлежащих деревень и СНТ. В результате поиска женщина была найдена на соседнем участке», - отметил заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.
Спасатели оказали женщине психологическую помощь и доставили ее домой.
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