Подмосковные спасатели помогли потерявшему сознание рыбаку в Рузе

Как рассказали в службе, мужчина почувствовал себя нехорошо во время рыбной ловли и потерял сознание. Очевидцы позвонили спасателям и перенесли пострадавшего к местной церкви.

Как рассказал заместитель начальника части Владимир Старостин, по прибытии спасателей мужчину уже пришел в себя.

«Неравнодушные граждане еще на льду оказали рыболову первую помощь: сделали искусственное дыхание и массаж сердца. Спасатели укрыли пострадавшего термоодеялом и отнесли его в теплое помещение, находящееся рядом с церковью. Специалисты контролировали состояние рыбака до приезда скорой. С подозрением на сердечный приступ пациента доставили в больницу», - рассказал он.

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