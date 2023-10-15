Подмосковные спасатели помогли госпитализировать 150-килограмового пациента

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Заместитель начальника части Сергей Шумов, сообщил, что медики обратились в службу экстренных вызовов «Система-112» с просьбой о помощи в транспортировке пациента весом 150 килограммов. Пожилой мужчина уснул с непотушенной сигаретой в постели и получил серьезные ожоги, так как его жилет загорелся.

«Оперативно прибыв по указанному адресу, спасатели помогли спустить 70-летнего пострадавшего на носилках с четвертого этажа, переместили на каталку и транспортировали в автомобиль бригады скорой помощи», - рассказал Сергей Шумов.

Он добавил, что 70-летний мужчина был госпитализирован с ожогами третьей степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что поликлиники региона получили еще 22 автомобиля неотложной помощи.

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