Подмосковные спасатели помогли госпитализировать 150-килограмового пациента
Сотрудники из 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медицинскому персоналу в транспортировке мужчины. Инцидент произошел в поселке Лоза, который находится в Сергиево-Посадском городском округе.
Заместитель начальника части Сергей Шумов, сообщил, что медики обратились в службу экстренных вызовов «Система-112» с просьбой о помощи в транспортировке пациента весом 150 килограммов. Пожилой мужчина уснул с непотушенной сигаретой в постели и получил серьезные ожоги, так как его жилет загорелся.
«Оперативно прибыв по указанному адресу, спасатели помогли спустить 70-летнего пострадавшего на носилках с четвертого этажа, переместили на каталку и транспортировали в автомобиль бригады скорой помощи», - рассказал Сергей Шумов.
Он добавил, что 70-летний мужчина был госпитализирован с ожогами третьей степени.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что поликлиники региона получили еще 22 автомобиля неотложной помощи.
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