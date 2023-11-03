Подмосковные спасатели оказали помощь пострадавшему в ДТП с участием двух грузовиков
Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшему в ДТП с участием двух грузовиков. Инцидент произошел на федеральной автотрассе М-8 в Сергиевом Посаде 3 ноября.
Большегруз Sitrak и грузовик Volvo столкнулись на 91-м километре Ярославского шоссе. Водителя грузовика зажало в поврежденной кабине.
«Прибывшие на место аварии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля 30-летнего водителя Volvo, правую ногу которого зажало передней панелью», - отметил старший смены Андрей Карасев.
Пострадавшего передали медикам. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Второй участник ДТП не пострадал.
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