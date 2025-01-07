07 января 2025, 18:48

Подмосковные спасатели обеспечили безопасность на богослужениях в Рождество

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» проконтролировали безопасность праздничных богослужений в Рождество. Службы прошли во всех православных храмах Подмосковья.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин сообщил, что ежегодно в храмы на торжественные богослужения приходят тысячи верующих. Чтобы предотвратить происшествия, пожарные и спасатели проводят профилактические мероприятия.

По его словам, в преддверие праздника работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели учебные тренировки: изучили территорию, внутренние помещения, расположение открытых и искусственных водоисточников. Помимо этого, спасатели отработали взаимодействие с персоналом на случай возникновения пожара.

Отмечается, что в этом году на праздничных мероприятиях помощь спасателей не понадобилась.

Спасатели Православное рождество
07 января 2025, 19:22
Глава Лобни Анна Кротова проверила работу новой поликлиники
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Новый корпус городской поликлиники, который открыли 27 декабря, посетила глава городского округа Лобня Анна Кротова. Она проверила, как идет прием пациентов.

С 30 декабря в поликлинике работает кабинет неотложной помощи и дежурный врач. Терапевты принимают посетителей по установленному графику.

Главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен следит за тем, как на третьем и четвертом этажах корпуса начинают работать новые кабинеты.

Глава Лобни Анна Кротова осмотрела здание и побеседовала с пациентами поликлиники.

«Пожелала им не болеть. А если все-таки понадобится обратиться к врачу, то мы создали все условия для того, чтобы прием проходил в комфортной обстановке», - поделилась она в телеграм-канале.

Напомним, новый корпус поликлиники, который вместит 600 посетителей в день, открыли раньше срока 27 декабря 2024 года. Там обустроили кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.

Здравоохранение Лобня Поликлиники
07 января 2025, 18:19
Детский технопарк в Балашихе отметит юбилей 5 лет в этом году
Медиасток.рф
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В наступившем году детскому технопарку «Кванториум» исполнится пять лет. Это площадка в Балашихе, где ребята развиваются в научных и инженерных областях.

На занятиях юные ученые осваивают механику, физику, математическое моделирование, окружающий мир, транспортную инфраструктуру, машинное обучение, а также работают над реальными проектами на современном оборудовании. Особенно популярны среди воспитанников «Кванториума» такие программы, как IT, хайтек и компьютерная грамотность.

По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, юные ученые регулярно принимают участие в различных региональных и всероссийских конкурсах.

«В Балашихе в 2020 году начал работать „Кванториум“. Здесь дети занимаются робототехникой, программированием, научно-исследовательской деятельностью. Среди проектов подопечных „Кванториума“ - исследование антибактериальных свойств хвойных растений, после которого ребята изготовили антибактериальные чехлы для мобильных телефонов», - рассказал он.

Напомним, что этот центр дополнительного образования работает в Балашихе по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Андрея Белого, дом № 6А. Более подробную информацию о нем можно найти по ссылке.

Дети Балашиха Образование
07 января 2025, 18:06
Мастер-классы, игры и спортивные забеги пройдут в парках Лобни до 12 января
Медиасток.рф
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В парках Лобни с 8 по 12 января организуют развлекательные мероприятия. Жители и гости округа примут участие в творческих мастер-классах, квестах, а также посетят спортивно-оздоровительные занятия.

Например, в Центральном парке культуры и отдыха 8 января пройдут творческие мастер-классы, а все желающие смогут поиграть в настольные игры. В парке «Киово» для жителей и гостей Лобни подготовили интерактивную анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Тренировка секции ориентирования и горной общей физической подготовки пройдет в Центральном парке 9 января. Ее проведет Александр Черноусов. Здесь же 10 января состоится занятие по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой. Так же в этот день все желающие смогут посетить урок по вокалу. В парке «Киово» 10 января проведут творческий мастер-класс, квест «Мафия» и занятие по игре на гитаре.

Забег «5Верст» стартует 11 января утром в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Днем для гостей от 50 лет и старше там состоится ретро-дискотека «Молоды душою». Здесь же на катке 12 января жителей и гостей округа ожидает интерактивная анимационная программа.

Лобня Парки
07 января 2025, 16:25
Звезды хоккея проведут матч с жителями Пушкино 11 января
Медиасток.рф
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«Легенды хоккея» проведут вторую игру нового зимнего сезона проекта «Выходи во двор» 11 января в Пушкино. Профессионалы сыграют с командой жителей на катке Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч станет первым в сезоне, среди игр, которые пройдут на территории парка, а не во дворах. В Пушкино на лед выйдут такие звезды хоккея, как Вячеслав Фетисов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, а также игроки КХЛ Сергей Коньков и Сергей Соин.

В каждой игре к профессионалам присоединяются известные актеры и представители шоу-бизнеса. На этот раз зрители увидят звезду фильма «Легенда № 17» Тимура Ефременкова, а также Ивана Жвакина, исполнившего роль Александра Кострова в «Молодежке». К ним присоединится корреспондент ТВЦ и хоккеист-любитель Илья Данильцев, а также Алексей Орлов, впервые выступающий за сборную звезд.

Юных хоккеистов ждет традиционная тренировка с Сергеем Коньковым, который поделится профессиональными секретами, а для болельщиков организуют конкурсы с призами и подарками.

Спортсмены Хоккей Пушкино

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