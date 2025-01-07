Подмосковные спасатели обеспечили безопасность на богослужениях в Рождество

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Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин сообщил, что ежегодно в храмы на торжественные богослужения приходят тысячи верующих. Чтобы предотвратить происшествия, пожарные и спасатели проводят профилактические мероприятия.

По его словам, в преддверие праздника работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели учебные тренировки: изучили территорию, внутренние помещения, расположение открытых и искусственных водоисточников. Помимо этого, спасатели отработали взаимодействие с персоналом на случай возникновения пожара.

Отмечается, что в этом году на праздничных мероприятиях помощь спасателей не понадобилась.