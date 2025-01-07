Подмосковные спасатели обеспечили безопасность на богослужениях в Рождество
Работники «Мособлпожспаса» проконтролировали безопасность праздничных богослужений в Рождество. Службы прошли во всех православных храмах Подмосковья.
Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин сообщил, что ежегодно в храмы на торжественные богослужения приходят тысячи верующих. Чтобы предотвратить происшествия, пожарные и спасатели проводят профилактические мероприятия.
По его словам, в преддверие праздника работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели учебные тренировки: изучили территорию, внутренние помещения, расположение открытых и искусственных водоисточников. Помимо этого, спасатели отработали взаимодействие с персоналом на случай возникновения пожара.
Отмечается, что в этом году на праздничных мероприятиях помощь спасателей не понадобилась.