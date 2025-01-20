20 января 2025, 12:19

Подмосковные спасатели обеспечили безопасность Крещенских купаний

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники подмосковной противопожарно-спасательной службы обеспечили безопасности в ходе крещенских купаний. Они взяли на контроль 118 оборудованных мест.

Спасатели помогли подготовить площадки для купаний и обеспечить безопасность в Крещенскую ночь.

Как отметил заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс, специалисты заранее проверили купели и несли дежурство во время самого обряда.

Температура воды этой зимой не превышали пяти градусов тепла. Для неподготовленного человека окунуться в прорубь - большой стресс, поэтому обряд всегда связан с риском для жизни и здоровья, объяснил Владимир Галяс.

«Спасатели дежурили у купелей, помогая пожилым людям, женщинам и детям аккуратно спуститься в купель и беспрепятственно выйти из нее. Они также были готовы в случае необходимости оказать гражданам первую помощь. Для немедленного реагирования на возможные происшествия на воде у специалистов ГКУ МО „Мособлпожспас“ было необходимое оборудование и снаряжение», - заключил он.

Крещение прошло без несчастных случаев и серьезных инцидентов. Все желающие смогли переодеться в отапливаемых раздевалках и окунуть по православной традиции.

Спасатели Крещение
20 января 2025, 12:53
Выставка картин Любови Юферевой открылась в Лосино-Петровском
Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.
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Торжественное открытие экспозиции прошло в городской библиотеке. В нем приняли участие активисты местного отделения «Единой России».

Любовь Юферева в своем творчестве вдохновляется экзотическими мотивами и красотой дикой природы, что делает ее работы необычными и особенно привлекательными. Художник много путешествует по разным уголкам мира и переносит на холст свои впечатления, создавая уникальные произведения искусства. В картинах Любови Юферевой нет унылой пустоты или поверхностного взгляда на мир. Они сочетают в себе элементы фэнтези, пронизанные остроумием и глубокой философией.

Автор до мельчайших деталей продумывает сюжеты, использует оригинальные композиционные решения и многоцветную яркую палитру. Картины не только удивляют и впечатляют зрителей, но и вызывают у них глубокие эмоциональные переживания и размышления.

Елена Нестерова, куратор местного партийного проекта «Народное творчество», в рамках которого была организована выставка, пригласила познакомиться с творчеством Любови Юферевой всех жителей муниципалитета.

Выставки Художники Лосино-Петровский
20 января 2025, 12:37
Губернатор Подмосковья назвал принципиально важным повышение качества медуслуг
Пресс-служба губернатора Московской области
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Трансформация системы здравоохранения стала одной из главных тем на совещании правительства Московской области 20 января. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что повышение качества медицинских услуг — это принципиально важная задача.

«Мы стартовали с весьма сложной красной зоны, за это время вся команда старается сделать так, чтобы и уровень доверия, и уровень качества оказываемых медицинских услуг заметно менялись», - отметил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье существует большая программа строительства и капитального ремонта медицинских учреждений. Каждый год в регионе открывают новые поликлиники, больницы и фельдшерские пункты, при этом полностью обновляют уже работающие.

«Система отчетности, система записи к врачу, взаимодействие в автоматизированной системе - все это также имеет принципиально важное значение как для врачей, так и для пациентов», - добавил Андрей Воробьев.

Трансформация системы здравоохранения стала одной из главных тем на совещании правительства Московской области 20 января. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что повышение качества медицинских услуг - это принципиально важная задача.

Андрей Воробьев
20 января 2025, 12:28
Тяжелоатлеты из Воскресенска стали призерами областного турнира
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Открытый чемпионат по жиму штанги лежа проходил в городском округе Ступино. Соревнования посвящались памяти мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Александра Шпака.

На турнир приехали спортсмены из Серпухова, Коломны, Домодедова, Луховиц, Каширы Озер и Москвы. Они соревновались в различных категориях: «мастера», «мужчины», «женщины», «юноши» и «дети».

Воскресенск представляли тяжелоатлеты из физкультурно-спортивного центра «Новое поколение». Они показали на турнире высокие результаты, завоевав места на пьедестале почета. Анна Морозова выиграла золотую медаль, а Сергей Морозов получил бронзовую награду.

Спортсмены воскресенского центра постоянно участвуют в турнирах различного уровня и становятся победителями и призерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Воскресенск
20 января 2025, 11:57
Беговой клуб «5 верст» в Серпухове отметил шестилетие
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Шестилетие субботних стартов проекта «5 верст» отметили в Серпухове. В день рождения бегового сообщества провели праздничный забег на пять километров на стадионе «Спартак».

Поддержала событие в этом году Общероссийская организация «Здоровое Отечество». Спортсмены поучаствовали в разминке и пробежали дистанцию по городскому бору.

Участниками стали не только активные жители Серпухова, но и спортсмены из Протвина, Чехова и других городов Московской области. Всех активистов угостили чаем из русского самовара на дровах и именинными тортами.

Первые три финалиста получили грамоты и ценные призы от «Здорового Отечества». Также спортивное сообщество «5 верст» наградили благодарственным письмом от муниципалитета.

Отметим, что забеги в рамках проекта «5 верст» проходят каждую субботу. За шесть лет их состоялось более 300.

Спортсмены Серпухов

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