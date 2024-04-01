Подмосковные спасатели напомнили жителям правила пожарной безопасности в быту
Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы на тему пожарной безопасности в быту. Спасатели пообщались с жителями Зарайска, Каширы, Серебряных Прудов, Серпухова, Ступина и Чехова.
Населению рассказали о самых частых причинах возникновения возгорания, а также объяснили, как избежать пожара в доме.
«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что возгорания чаще всего появляются из-за нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатаций электроприборов, газовых плит и печей», - отметил заместитель начальника теруправления № 13 Дмитрий Чебочкин.
Спасатели напомнили, что необходимо постоянно следить за состоянием выключателей, розеток и электропроводки в доме и квартире. Помимо этого, при выходе из дома даже на несколько минут следует выключать электронагревательные и газовые приборы.
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