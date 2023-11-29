Подмосковные спасатели напомнили жителям об опасности катания со стихийных снежных горок

Как рассказал заместитель начальника управления Александр Голяк, во время рейдов особое внимание уделили опасным склонам, чтобы предотвратить несчастные случаи.

«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям региона, что кататься на необорудованных ледяных горках очень опасно, так как на скорости очень сложно затормозить и возникает вероятность получить травмы из-за препятствия, угодить в яму или выехать на проезжую часть», - сказал он.

Кроме того, спасатели проверили наличие запрещающих табличек и ограждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал недавний снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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