Подмосковные спасатели напомнили рыбакам правила безопасности на водоемах зимой

Как рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов, спасателя рассказали рыбакам о том, что выход на лед всегда связан с риском. В некоторых местах покрытие может проломиться, а без спасательного жилета человек держится в холодной воде не более семи минут.

«Водоемы покрываются льдом неравномерно. При установлении морозной погоды вода замерзает сначала у берегов и на мелководье, а затем на середине водоема. Наиболее хрупок лед в устьях рек, протоках, в местах, где есть вмерзшие предметы, на участках, где есть подводные ключи и стоковые воды», - сказал он.

Рыбакам также напомнили о способах самоспасения. Так, провалившись под лед важно сохранять спокойствие, не делать резких движений и звать на помощь.

«Нужно постараться зацепиться за кромку льда. Если это удалось, то аккуратно закинуть сначала одну ногу на ледовую поверхность, потом другую и выкатиться на поверхность. Нельзя вставать на лёд сразу, нужно отползти от кромки на безопасное расстояние и двигаться в направлении берега, откуда пришли», - сказал он.

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