Подмосковные спасатели напомнили правила поведения при пожаре

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили домочадцам, что необходимо регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей, чтобы избежать несчастных случаев и трагедий. Важно использовать только исправные электроприборы, произведенные промышленным способом», - отметил начальник ПСЧ № 217 Михаил Михайлов.

Он также призвал не оставлять электроприборы включенными в сеть на ночь и не включать несколько устройство одновременно. Кроме того, их нельзя трогать мокрыми руками.

«Специалисты пояснили, что в случае возникновения пожара следует немедленно сообщить о случившемся по телефонам экстренных служб, указав при этом точный адрес и объект возгорания», - уточнил спасатель.

Если возгорание только началось, его можно затушить водой или накрыть одеялом. Категорически запрещено укрощать огонь, охвативший проводку или устройства, находящиеся под напряжением. Если самостоятельно справиться с пламенем не получается, необходимо выйти из помещения и плотно закрыть за собой дверь.