Подмосковные спасатели напомнили правила использования электрообогревалей

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев отметил, что в области постепенно включают центральное отопление, но некоторые жители продолжают использовать обогреватели, забывая о мерах предосторожности.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что покупать электроприборы нужно только в специализированных магазинах, перед их применением следует внимательно изучить инструкцию, а за ремонтом электротехники лучше обращаться к профессионалам», - добавил он.

Спасатели подчеркивают, что необходимо регулярно проверять исправность обогревательных приборов, не оставлять их включенными на ночь и не давать детям с ними играть. Важно не перегружать электросеть, не сушить вещи на обогревателях и не оставлять устройства рядом с легко воспламеняющимися материалами.

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