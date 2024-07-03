03 июля 2024, 18:51

Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности в жару

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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в Московской области установилась жара, которая побила рекорд 134-летней давности. Работники «Мособлпожспаса» рекомендуют жителям не пренебрегать правилами поведения в условиях высоких температур, чтобы защитить свое здоровье и избежать опасных ситуаций.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин уточнил, что избежать солнечный удар можно, следуя простым правилам. О них рассказывают подмосковные спасатели в ходе рейдов.

«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам, что купаться в городских фонтанах запрещено, так как в жару в воде размножаются бактерии, и в него могут упасть пыль и природный мусор», - прокомментировал Сорокин.

Внимание жителей акцентируют на том, что купаться можно не во всех водоемах - плавать стоит только в специально оборудованных местах, не заплывая за буйки. Лучшее время для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера.

Спасатели также напоминают, что, отправляясь на прогулку, с собой нужно взять воду, головной убор, а также солнцезащитный крем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он также напомнил, что в лесах Московской области установлены фотоловушки, которые функционируют круглосуточно.

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Спасатели
03 июля 2024, 19:08
Высокоскоростной интернет улучшил качество связи 800 тысяч жителей Подмосковья
Unsplash
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Высокоскоростной интернет внедрили в Подмосковье. Модернизация затронула как большие города, так и населенные пункты, в которые съезжаются летом дачники. Так, в регионе улучшили качество связи 800 тысяч человек, сообщили в Мингосуправления Московской области.

Больше всего СНТ, деревень и сел сконцентрировано в Одинцовском и Раменском округах. Согласно исследованиям, за год объем мобильного трафика в каждом из округов увеличился примерно на 37%. Специалисты построили здесь дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих.

«Станции работают, в том числе, в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в пределах городов удалось увеличить емкость и достичь высоких скоростей за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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Интернет Технологии
03 июля 2024, 19:04
Управляющая компания «Квартал» проверила готовность домов в Балашихе к зиме
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлия Смирнова проверила содержание территории микрорайона Балашиха-3. Также представители управляющей компании пообщались с жителями.

Самые активные жители микрорайона вместе с управляющей компанией «Квартал» проинспектировали территорию микрорайона и проверили содержание территории и многоквартирных домов.

Начальник управления ЖКХ Юлия Смирнова подчеркнула, что подобные проверки проходят еженедельно. Она отметила, что состояние территории и ход подготовки домов к зимнему периоду оставляют желать лучшего.

По итогам этого обхода создадут обращение в Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору по Московской области, чтобы они обратили внимание на то, как управляющая компания «Квартал» содержит территорию.

Напомним, что такие встречи помогают услышать замечания и пожелания жителей, а все предложения в обязательном порядке передают ответственным службам для дальнейших устранений выявленных недостатков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Балашиха
03 июля 2024, 18:53
Детский сад «Ласточка» в Подольске откроют в сентябре после капремонта
Пресс-служба Минстроя МО
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Капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 24 продолжается в Подольске. На данный момент готовность объекта достигла 60%. Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2024 года.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что на объекте трудятся 60 человек. Сейчас они приступили к фасадным, кровельным и электромонтажным работам.

Согласно проекту, в здании отремонтируют фасады, выполнят внутреннюю отделку, заменят оконные блоки, а также проложат инженерные коммуникации. Для комфортного времяпровождения ребят установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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Подольск Детские сады
03 июля 2024, 18:52
Сборная Подмосковья по софтболу стала чемпионом Спартакиады учащихся
Спортивный комплекс «Гигант»
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Представительницы Московской области победили на соревнованиях по софтболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В финале чемпионата представительницы Подмосковья сыграли со спортсменками из Москвы. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу Московской области.

​Бронзовую награду забрала сборная Республики Крым. В матче за третье место девушки обыграли представительниц Хабаровска.

​Соревнования прошли 2 июля в Краснодарском крае. За звание лучших боролись десять команд со всей страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены

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