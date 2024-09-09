Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности при работе электроприборов

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако отметил, что владельцы домов должны регулярно проверять электропроводку, измерять сопротивление изоляции и поддерживать исправность розеток, рубильников и выключателей. По его словам, это поможет вовремя обнаружить и устранить неисправности, которые могут привести к пожару.

Помимо этого, нельзя перегружать сеть, одновременно используя несколько мощных электроприборов, а также запрещено использовать самодельные или неисправные устройства.

«Электрообогреватели нельзя оставлять включенными на ночь, а размещать их нужно на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Запрещено использовать нагревательные приборы в помещениях, где хранятся лакокрасочные материалы, растворители или другие легковоспламеняющиеся жидкости», - заключил Плевако.

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