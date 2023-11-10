Подмосковные спасатели дважды за сутки помогли нуждавшимя в госпитализации пенсионерам

Замначальника поста № 233 Сергей Шумов рассказал, что в Систему-112 обратились сотрудники скорой из Сергиева Посада. Им нужна была помощь в транспортировке пенсионерки с травмой. Женщину аккуратно зафиксировали на носилках и спустили по лестнице с восьмого этажа, после чего поместили ее в автомобиль и направили в больницу с подозрением на перелом шейки бедра.

Заместитель начальника части № 278 Юрий Яковлев добавил, что подобная помощь понадобилась и жителю деревни Таширово под Наро-Фоминском с подозрением на инфаркт.

«Мужчина со жгучей болью за грудиной нуждался в срочной госпитализации. Женщины-медики самостоятельно не могли перенести его в служебный автомобиль и вызвали спасателей. Прибывшие по указанному адресу работники противопожарно-спасательной службы закрепили пенсионера на носилках и транспортировали в карету скорой, которая доставила пациента в местную больницу», - сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».