Подмосковные сотрудники ОМОН Росгвардии рассказали курсантам колледжа «Энергия» о БПЛА
Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области выступили перед курсантами подмосковного колледжа «Энергия» на региональном чемпионате «Профессионалы». Росгвардейцы рассказали ребятам о разновидностях БПЛА.
Как отметили в ведомстве, курсанты узнали историю создания Росгвардии, а также увидели, как выглядит экипировка бойца ОМОН.
Ребята смогли не только оценить на расстоянии дроны, которые используют сотрудники ОМОН в своей работе, но и попробовать себя в роли оператора БПЛА.
Студенты поблагодарили сотрудников Росгвардии за увлекательный рассказ и поздравили с Днем образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
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