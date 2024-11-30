30 ноября 2024, 18:46

Подмосковные сноубордисты выиграли три медали на Кубке России

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые и одну бронзовую медали на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду. Турнир проходит с 28 по 30 ноября в Челябинской области.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, Варвара Артюхова выиграла сразу две золотые медали в параллельном слаломе среди женщин. Дмитрий Карлагачев в мужских соревнованиях завоевал бронзу. Первое место занял спортсмен из Челябинской области, а второе - из Москвы.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды
30 ноября 2024, 18:36
Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в Солнечногорске
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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 стартовали в новом формате в Солнечногорске. Если раньше собирались на одной крупной площадке, то теперь встречи проводятся в каждом территориальном управлении. Первой локацией для обсуждения стал поселок Андреевка.

Общественные обсуждения бюджета играют важную роль в том, чтобы учесть мнения и потребности большего числа граждан, а также предоставить информацию о планах работ в каждом территориальном управлении.

В обсуждении в поселке Андреевка участвовали жители, старосты, председатели советов многоквартирных домов, депутаты. Участникам была представлена наглядная презентация, в которой подробно рассказали, как и на что будут направлены бюджетные средства. Затем состоялась живая дискуссия.

«Я в первую очередь заинтересована развитием именно той территории, на которой непосредственно живу. Для меня и других жителей Алабушево было важно знать, будут ли включены в планы по реорганизации и благоустройству объекты нашего села и нашего микрорайона. Радует, что многие предыдущие обращения были услышаны. В план включены ремонт дорог, модернизация котельной и электросетей. Надеемся, что и контейнерную площадку также реконструируют», - отметила член Ассоциации председателей многоквартирных домов, жительница села Алабушево Ксения Марус.

Почти 50% бюджета будет направлено на социальные нужды. Это включает бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов, поддержку образовательных учреждений, организацию отдыха детей на каникулах, приобретение школьных автобусов, музыкальных инструментов и книг, а также социальные выплаты и другие важные инициативы.

Более 30% расходов предусмотрено на сферу ЖКХ. В приоритете - модернизация объектов коммунального хозяйства. В частности, в Голубом и Алабушево запланирован капитальный ремонт котельных, а в Андреевке - обновление сетей водоснабжения.

Также в планах обустройство 20 контейнерных площадок, ремонт шести дорог, обновление игровых площадок и дворовых территорий, обновление кровли в здании бывшего детского сада № 33, очистка прудов от мусора, борьба с борщевиком и многое другое.

«На ближайшие годы намечены стратегические проекты, такие как строительство новых дорог, модернизация электросетей и благоустройство набережной Новоголубовского пруда. Мы стремимся к созданию комфортной и безопасной среды, продолжая развивать инфраструктуру и поддерживать социальные инициативы», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также отметил, что власти внимательно анализируют обращения граждан, наказы избирателей и результаты выездных администраций. Эти данные учитываются при выборе объектов для ремонта и благоустройства.

С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Солнечногорска. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета состоятся 6 декабря 2024 года в онлайн-формате. Все желающие смогут подключиться по ссылке.

Кроме того, жители Солнечногорска могут оставить свои предложения по проекту бюджета до 16:00 до 5 декабря. Их принимают по электронной почте: solnecfin@yandex.ru , а также по телефону: 8 (495) 567-91-48.

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Солнечногорск
30 ноября 2024, 18:34
Санаторий в Солнечногорске вошел в число лучших в Подмосковье
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Филиал Санаторно-курортного комплекса «Подмосковье» — санаторий «Солнечногорский» вошел в число лучших санаториев Московской области. Рейтинг составило Министерство культуры и туризма Московской области совместно с порталом welcome.mosreg.ru.

Этот рейтинг создан для того, чтобы помочь людям выбрать идеальное место для лечения и оздоровления, а также подчеркнуть высокое качество услуг, предоставляемых региональными здравницами.

«Удачное расположение санатория „Солнечногорский“ на 59-м километре Ленинградского шоссе в экологически чистом районе Подмосковья, является его неоспоримым преимуществом. Удаленность от мегаполиса создает спокойную атмосферу, необходимую для полноценного отдыха и эффективного лечения», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Медицинский центр санатория «Солнечногорский» представляет собой современный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. В учреждении трудятся опытные врачи различных специализаций, которые разрабатывают индивидуальные лечебные программы для каждого гостя.

Санаторий предлагает широкий выбор номеров, включая варианты повышенной комфортности и люксы. Все номера имеют собственные лоджии с живописным видом на природу и оснащены необходимой бытовой техникой. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены безбарьерные условия передвижения. Также на всей территории доступен бесплатный Wi-Fi и организована парковка.

Полный список лучших санаториев можно найти на портале welcome.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Солнечногорск Туризм Рейтинги
30 ноября 2024, 18:33
Сквер в Голицыне в Одинцовском округе благоустроили
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Завершилось благоустройство сквера в Голицыно, который находится рядом с Храмом Преподобного Серафима Саровского. Проект еще в прошлом году стал победителем в рейтинговом голосовании, собрав более 10 тысяч голосов от местных жителей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов ознакомился с обновленной территорией, площадью свыше 2 тысяч квадратных метров.

Здесь, в сквере, провели серьезную работу: обустроили сеть дорожек и тропинок, установили новые лавочки и ограждения. Также был отремонтирован мостик и проведено новое освещение, что повысило безопасность зоны. Теперь для активного отдыха есть универсальная спортивная площадка для игр в футбол и баскетбол, а также зона для воркаута. Для детей создали игровую площадку площадью 600 квадратных метров, включающую разнообразные элементы для разных возрастов, включая тарзанку. Кроме того, на территории также установлена система видеонаблюдения «Безопасный регион». Озеленение сквера запланировано на весну следующего года.

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Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
30 ноября 2024, 18:31
Кровлю дома № 10 на улице Говорова в Балашихе капитально отремонтируют
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Главная тема — проведение ремонта кровли дома.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства в Балашихе Юлия Смирнова встретилась с жителями дома № 10 на улице Маршала Говорова в микрорайоне Заря.

На встречу приехали представители Фонда капитального ремонта Московской области, подрядная организация и управляющая компания по поручению заместителя главы Максима Сидоркина.

Участники встречи осмотрели чердак и проверили ход капитального ремонта скатной крыши. Объем выполненных работ достиг 50%. Подрядчику поручили завершить работу до 25 декабря.

Кроме того, Юлия Смирнова проверила капитальный ремонт кровли еще в двух домах в микрорайоне Заря. Сроки выполнения взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

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Балашиха

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