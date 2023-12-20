Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева, сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

По словам Воробьева, жители оставили 100 тысяч комментариев , прослушав предвыборное обращение. Все просьбы, жалобы и предложения распределили по профильным блокам, чтобы учесть в работе.

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«Если говорить о губернаторах, которые шли на второй или третий срок, то лучшая кампания - а я ссылаюсь на результаты премии РАСО „Гамбургский счет“ - была у Андрея Воробьева, Московская область. Это объективно. По некоторым номинациям были битвы, споры, где-то два голоса все решало. А тут - даже дискуссии не было», - считает Евгений Минченко.

Впервые Андрей Воробьев произнес слова присяги губернатора 14 сентября 2013 года, однако переизбрание в 2023-м стало для него «новой точкой отсчета».

«Все с чистого листа: и ты, твоя команда должны доказывать, что имеете право обеспечивать перемены. У нас большие программы по всем самым важным направлениям. Будем их стараться делать качественно и динамично», - сказал он.

После выборов Андрей Воробьев поблагодарил не только жителей, пообещав оправдать их доверие, но и всех кандидатов.

Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева , сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».