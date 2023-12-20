20 декабря 2023, 18:58

Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на соревнованиях за Кубок России

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Спортсмены из Московской области выиграли две золотые и одну серебряную медаль на втором этапе соревнований за Кубок России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Турнир проходит в Ижевске и завершится 21 декабря.

​Среди женщин первое место досталось спортсменке олимпийской сборной России Полине Смоленцовой. Она стала лучшей в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Отмечается, что на первом этапе Кубка страны подмосковная сноубордистка также стала первой.

​В аналогичной дисциплине среди мужчин серебро взял Дмитрий Карлагачев. В дисциплине «параллельный слалом» спортсмен стал первым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции 113-летнего стадиона «Спартак» в Серпухове.

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Спортсмены
20 декабря 2023, 18:50
«Это объективно». Евгений Минченко назвал избирательную кампанию Андрея Воробьева лучшей среди губернаторов
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Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева, сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

По словам Воробьева, жители оставили 100 тысяч комментариев , прослушав предвыборное обращение. Все просьбы, жалобы и предложения распределили по профильным блокам, чтобы учесть в работе.

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«Если говорить о губернаторах, которые шли на второй или третий срок, то лучшая кампания - а я ссылаюсь на результаты премии РАСО „Гамбургский счет“ - была у Андрея Воробьева, Московская область. Это объективно. По некоторым номинациям были битвы, споры, где-то два голоса все решало. А тут - даже дискуссии не было», - считает Евгений Минченко.

Впервые Андрей Воробьев произнес слова присяги губернатора 14 сентября 2013 года, однако переизбрание в 2023-м стало для него «новой точкой отсчета».

«Все с чистого листа: и ты, твоя команда должны доказывать, что имеете право обеспечивать перемены. У нас большие программы по всем самым важным направлениям. Будем их стараться делать качественно и динамично», - сказал он.

После выборов Андрей Воробьев поблагодарил не только жителей, пообещав оправдать их доверие, но и всех кандидатов.

Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева , сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

Андрей Воробьев Выборы в Подмосковье — 2023
20 декабря 2023, 18:48
«Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе». Воробьев — о подготовке Подмосковья к Новому году
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Свыше десяти тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на зимних каникулах в Московской области ожидают около пяти миллионов человек. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

«До Нового года рукой подать, впереди январские каникулы. Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе, праздничных мероприятиях для детей. Здесь каждая территория в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ готовит свою программу», - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье каждый сможет найти для себя что-то по душе. Для гостей работает 45 резиденций Деда Мороза, 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние елки, 89 зимних фотозон, 24 новогодние ярмарки и более 60 горок.

По словам губернатора, подмосковные базы отдыха забронированы уже почти на 100%. Также для туристов открыли 18 горнолыжных курортов Подмосковья, включая клуб «Волен» и курорт «Сорочаны».

По проекту «Зима в Подмосковье» работают катки, проходят ярмарки и праздничные мероприятия. Во всех 57 округах уже установили и зажгли почти 600 новогодних елок.

В Московской области проходят бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России. В этом году запланировано 39 таких представлений - 14 уже состоялись, их посетили свыше 23 тысяч человек.

Подробная актуальная информация обо всех событиях, мероприятиях и локациях в рамках проекта «Зима в Подмосковье» ежедневно размещается на главном информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
20 декабря 2023, 18:23
Еще 100 экскурсоводов прошли аттестацию в Министерстве культуры и туризма Подмосковья за год
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Экскурсоводы и гиды-переводчики, работающие в Подмосковье, проходят обязательную аттестацию Министерства культуры и туризма Московской области. С1 июля 2024 года они будут не вправе оказывать услуги без прохождения аттестации.

В этом году аттестацию прошли 100 экскурсоводов. Квалификационный экзамен для всех участников состоял из двух этапов - тестирования и практического задания. Экзамен можно было сдавать лично или посредством видеоконференции.

При этом, аттестации не подлежат: экскурсоводы, работающие в религиозных организациях, гиды, работающие в организациях, в ведении которых находятся объекты туристического показа, а также лица, занимающиеся образовательным туризмом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
20 декабря 2023, 17:58
«Приоритет — импортозамещению». Андрей Воробьев напомнил о льготах на землю и недвижимость в Подмосковье
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Свыше 300 объектов предоставили предпринимателям в Подмосковье по новым программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль». Обе появились в этом году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Предоставили уже 157 земельных участков для 131 проекта по импортозамещению. Это свыше 600 гектаров.

Вместе с тем малый и средний бизнес получил 152 объекта недвижимости в 34 городских округах Подмосковья.

На земельный участок за рубль могут претендовать предприниматели, которые развивают проекты в сельском хозяйстве, производстве продуктов, одежды, лекарств, компьютеров, электроники, оптики и в других важных для импортозамещения отраслях.

Выбор локации доступен на инвестиционной карте Подмосковья. Там же можно подать заявку. Подробности о всех мерах поддержки бизнеса размещены на областном инвестпортале.

«Недвижимость за 1 рубль» По условиям проекта «Недвижимость за 1 рубль» владельцу малого или среднего бизнеса необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение 1,5 лет или провести реконструкцию за три года.

Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания - до 15 лет. Заявку рассматривают три дня, договор заключают в течение 20 дней.

Льгота доступна юридическим и физическим лицам в Подмосковье. Основные условия: отсутствие задолженностей, банкротства или этапа ликвидации производства.

Арендную ставку определяют, исходя из износа объекта. Если он более 80%, плата составит один рубль за квадратный метр в год. Если менее 80%, то цена будет рассчитываться, исходя из размеров налога на недвижимость, - 2,2% от кадастровой стоимости.

Доступные объекты по проекту «Недвижимость за 1 рубль» можно найти на инвестиционной карте.

«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей, поэтому запускаем новые меры, внедряем современные сервисы. На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос о том, что нужны новые площади для запуска или расширения производства», - отметил Воробьев.

По проекту «Земля за 1 рубль» предприниматели могут получить в аренду на три года участки по символической цене.

Льготы Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области

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