Подмосковные синхронисты выиграли 6 медалей на первенстве России

Как сообщили в региональном Минспорте, Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и Снежанна Дамберг выиграли в личном зачете в дисциплинах «дуэт-техническая программа» и «дуэт», а также получили серебро в категории «дуэт-произвольна программа». Кроме того. Валерия Плеханова выиграла золото в «соло - техническая программа».

Подмосковье также стало победителем в дисциплине «группа» и получило бронзу в «группа-произвольная программа».

В медальном зачете Московская область заняла второе место, получив шесть наград.

Соревнования прошли в Москве в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в них участвовали 322 спортсмена из 34 регионов.