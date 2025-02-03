Подмосковные синхронисты выиграли 6 медалей на первенстве России
Подмосковные спортсменки выиграли шесть медалей на первенстве России по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок. Сборная региона также стала серебряным призером в общекомандном зачете.
Как сообщили в региональном Минспорте, Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и Снежанна Дамберг выиграли в личном зачете в дисциплинах «дуэт-техническая программа» и «дуэт», а также получили серебро в категории «дуэт-произвольна программа». Кроме того. Валерия Плеханова выиграла золото в «соло - техническая программа».
Подмосковье также стало победителем в дисциплине «группа» и получило бронзу в «группа-произвольная программа».
В медальном зачете Московская область заняла второе место, получив шесть наград.
Соревнования прошли в Москве в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в них участвовали 322 спортсмена из 34 регионов.