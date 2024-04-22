Подмосковные синхронисты выиграли 4 медали на первенстве ЦФО

Первые места на соревнованиях достались Маргарите Ковалевой и Ульяне Шиковой в дисциплине «дуэт», а также Веронике Ткаченко и Савелию Метелькову в дисциплине «смешанный дуэт». Серебро досталось Самиру Хамидуллину и Ксении Строгановой в дисциплине «смешанный дуэт», а Виктории Комур и Александре Дубовцовой в дисциплине «дуэт» - бронза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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