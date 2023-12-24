24 декабря 2023, 23:34

Подмосковные синхронистки завоевали 8 золотых медалей на турнире «Русская матрешка»

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» среди спортсменов до 13 лет завершились в подмосковном Чехове. В них участвовали более 400 спортсменов из Сингапура, Казахстана и Белоруссии, а также представители 20 регионов РФ.

Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина выступила с приветственным словом, подчеркнув, что соревнования проводятся в 14 раз.

Она поблагодарила Министерство спорта России, а также Министерство физической культуры и спорта Московской области за помощь и поддержку.

​«С нами сегодня более 400 участников из субъектов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Я желаю всем удачи и поздравляю с наступающим Новым годом!» - подчеркнула Ольга Брусникина.

Представители Подмосковья показали отличные результаты и завоевали четыре золотые медали в личном зачете и четыре - в международном. В первый день соревнований были определены победители в дисциплине «фигуры», а на второй спортсмены исполнили произвольную программу в дисциплинах «дуэты», «смешанные дуэты» и «комби». Завершился турнир выступлениями юных синхронистов и синхронисток в разделах «группа», «соло» и «соло-мальчики».

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Наталия Мендыгалиева отметила, что соревнования проводятся в преддверии Нового года.

«Желаю вам удачи в выступлениях, а также новых свершений и побед в наступающем году!» - добавила Наталия Мендыгалиева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены
24 декабря 2023, 23:19
Огни зажгли на главной елке Подольска
Телеканал «360»
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Торжественная церемония зажжения огней на главной елке, установленной в сквере Поколений, прошло в Подольске. Высота главного новогоднего символа достигает шести метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Для всех, кто пришел посетить церемонию, творческие коллективы муниципалитета подготовили праздничную программу с конкурсами и номерами.

«Мы специально подгадали, чтобы это было за неделю до Нового года, создать людям и, в первую очередь, нашим детям праздничное настроение. Ждем Деда Мороза, Снегурочку», - отметила заместитель главы администрации городского округа Татьяна Ропот.

На елку приходят целыми семьями. Так, Екатерина Бурыгина, которая год назад переехала в городской округ из Донецка, пришла на мероприятие вместе с тремя детьми - Екатериной, Александром и Игнатом.

«А здесь во всех конкурсах поучаствовали, хороводы поводили, мы выиграли очень много конфет. Очень круто поучаствовали. Первый раз мы здесь. Получается, недавно приехали, попали в первый раз сюда», - поделилась впечатлениями Екатерина Бурыгина.

Поздравить жителей Подольска с наступающим Новым годом приехали главные зимние персонажи - Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Их эффектное появление вызвало улыбки у всех гостей. Дети с радостью делали с ними фото, а также получали сладкие подарки.

Праздник посетили свыше 1,5 тысячи человек. Каждый из них получил приятные эмоции и испытал восторг. В этом году в Подольске будет проведено более 200 мероприятий. В муниципалитете уже проходят елки в школах, детских садах и учреждениях культуры.

Праздники Подольск Новый год
24 декабря 2023, 22:37
Музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей Лосино-Петровского
Телеканал «360»
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Красочный музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей и гостей Лосино-Петровского. В сказке задействовано более 40 человек, а рассказывает она о том, как с помощью доброго сердца и желания помогать можно вернуть веру в добро и чудеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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«Новое путешествие» - это сказочный музыкальный спектакль, который уносит зрителя по разным странам мира и знакомит с их необычными жителями. Главный герой мюзикла побывал в Италии, Испании, Китае и других уголках планеты в поисках не только местных традиций, но и друзей.

«У нас о самом главном на всей планете: о мире во всем мире, о дружбе, о дружбе между людьми, которые разговаривают на разных языках. Это сейчас очень актуально и здорово, что бы дети понимали, что главное в жизни - что люди должны друг друга любить, уважать. И само чудо - это в человеке», - рассказала режиссер спектакля Анастасия Черненькова.

Всей подготовкой к спектаклю занимались представители коллектива Дома культуры. Сказка получилась масштабной. В ней задействовано более 40 человек. Привлечен не только театральный коллектив, но и балетная труппа Александры Самойловой.

Красочные костюмы, веселая музыка и интересный сюжет создали незабываемую атмосферу настоящего новогоднего праздника. Представление стало для ребят настоящим новогодним сюрпризом и, конечно, еще одной возможностью получить новые впечатления, заряд бодрости и энергии на весь предстоящий год.

«У нас ближайший год - это год семьи, объявленный президентом. Нам хотелось бы что бы в семьях было благополучие, счастье, любовь, радость, громкий смех и, чтобы сегодня все окунулись в атмосферу сказки. Потому что наш дом культуры подготовил спектакль. И этой сказкой, этой верой в чудо, в счастье - люди жили. И сказка приходила в жизнь каждого в дом», - отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

После спектакля дети водили хоровод вокруг елки вместе со сказочными героями. Все ребята получили сладкие подарки из рук сказочных героев.

Спектакль Новый год Лосино-Петровский
24 декабря 2023, 18:46
КВН с командами учителей провели в Раменском
Телеканал «360»
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Учителя сыграли в КВН в Раменском. Фестиваль юмора посвятили Году педагога и наставника. В остроумии, зажигательных песнях и танцах соревновались четыре команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Учителя не только проверяют тетради и задают каверзные вопросы у доски, педагоги еще умеют искрометно шутить. Чем живет современный учитель, о чем мечтает, какие трудности испытывает в работе - именно этим темам были посвящены выступления.

«Педагог, который умеет шутить, правильно шутить, он всегда очень ценится учениками, поэтому я думаю, что современный педагог должен быть веселый, должен быть находчивым и обязательно должен уметь шутить», - отметила временно исполняющий полномочия заместителя главы администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

В остроумии, зажигательных песнях и танцах соревновались четыре команды. Свои таланты педагоги продемонстрировали в трех конкурсах: «Визитка», «Домашнее задание» и «Финал». Главной темой игры стал девиз «Педагог - это призвание».

За преподавателей активно болели школьники и коллеги. Зал пестрил плакатами и взрывался от бурных аплодисментов. Выбрать лучшую команду жюри было не просто. Победу в КВН одержали педагоги школы № 9.

«Это было невероятно, это была неожиданная идея, но я уверен, что мы справились. Много репетировали, мы старались, мы получали наслаждение и от репетиций, и от выступления. Хотелось бы сказать всем организаторам огромное спасибо, болельщики сегодня на высоте!» - поделился впечатлениями представитель команды победителей «ОПГ 5 ».

Школы Учителя Раменское
24 декабря 2023, 17:55
Новогодний бал-маскарад для участников клуба «Активное долголетие» провели в Химках
Активное долголетие
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Центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» совместно с МСК «Восход» организовали проведение бала-маскарада в городском округе Химки для участников клуба «Активное долголетие». Посетители исполнили полонез и различные виды вальсов.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил важность существования клуба «Активное долголетие». На территории городского округа регулярно проводятся самые разные мероприятия, включая концерты, экскурсии, мастер-классы и спортивные занятия.

«Наши пенсионеры действительно очень активные и с удовольствием участвуют в таких событиях», - добавил Егор Ченюк.

Депутат химкинского Совета Татьяна Кавторева отметила, что клуб «Активное долголетие» открыли при поддержке главы Дмитрия Волошина 16 февраля 2021 года.

В нем все участники могут пройти курсы компьютерной грамотности, записаться на занятия спортом, творчеством, пением и йогой. Кроме того, для пенсионеров регулярно организуют кинопоказы, прогулки на теплоходах и другие мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий. Она обновляется регулярно, поэтому каждый сможет подобрать событие, которое придется ему по вкусу.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие

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