Подмосковные школьники встретились с Героем России Владиславом Головиным

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В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что встреча прошла на базе детского оздоровительного лагеря «Искра». Мероприятие посетили 270 школьников. Ребята смогли задать Герою России волнующие их вопросы, узнать о жизни на флоте, подвигах бойцов и многом другом.

«Важно привить подрастающему поколению уважительное отношение к родителям и окружающим, объяснить, насколько необходимо усердно трудиться, быть верным другом и не бояться новых вызовов», - подчеркнул Головин.

До конца лета акция «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание.Герои» пройдет во всех субъектах России. С мероприятиями проекта можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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