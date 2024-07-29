29 июля 2024, 10:50

Подмосковные школьники встретились с Героем России Владиславом Головиным

Министерство образования Московской области
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Школьники Подмосковья встретились и пообщались с Героем России Владиславом Головиным. Мероприятие прошло в рамках акции «Служу Отечеству» при поддержке российского общества «Знание» и фонда «Защитники Отечества».

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что встреча прошла на базе детского оздоровительного лагеря «Искра». Мероприятие посетили 270 школьников. Ребята смогли задать Герою России волнующие их вопросы, узнать о жизни на флоте, подвигах бойцов и многом другом.

«Важно привить подрастающему поколению уважительное отношение к родителям и окружающим, объяснить, насколько необходимо усердно трудиться, быть верным другом и не бояться новых вызовов», - подчеркнул Головин.

До конца лета акция «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание.Герои» пройдет во всех субъектах России. С мероприятиями проекта можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школьники
29 июля 2024, 11:08
Празднование Дня города в Дубне завершили концертом симфонического оркестра
Unsplash
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В воскресенье День города в Дубне завершился концертом симфонического оркестра. Музыканты исполнили произведения мировых классиков. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Музыка на Волге».

Дубненский симфонический оркестр выступал почти в полном составе в воскресенье на сцене Молодежной Поляны. Солировал дирижер оркестра, скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов. Музыканты исполнили произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяцоллы. Несколько сотен зрителей пришли на концерт под открытым небом. Взрослые слушали - дети танцевали на сцене.

Симфонический оркестр выступил в рамках проекта «Музыка на Волге». Он стартовал этим летом. Лучшие исполнители Москвы и Подмосковья дают концерты для гостей и жителей городского округа Дубна.

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Концерты Дубна
29 июля 2024, 11:04
Более 40 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
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Подмосковные доноры сдали свыше 40 тонн крови и ее компонентов с начала года. Это обеспечит потребности больниц и позволит сформировать запас.

«В этом году в Подмосковье заготовлено уже на 3,5 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу отметить, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Донорская кровь и ее компоненты нужны для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и новорожденным с различными патологиями.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных, с 8:00 до 14:00. Адрес: Москва, улица Металлургов, 37А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение
29 июля 2024, 10:43
Празднование Дня города в Дубне завершили концертом симфонического оркестра
Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
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Городскому округу Дубна исполнилось 68 лет. В субботу и в воскресенье для гостей и жителей подготовили насыщенную программу: «Городок здоровья», костюмированный парад и концерт. Завершилось празднование выступлением симфонического оркестра.

Утром в парке семейного отдыха и в сквере ветеранов открылся «Городок здоровья». Все желающие могли проконсультироваться у терапевта, стоматолога, кардиолога, гинеколога и онколога. Дубненская городская больница организовала лотерею и разыграла мячи, гантели, четыре велосипеда, два самоката и два скейтборда.

Родители и дети приняли участие в параде «О! Карнавал». Шествие с ростовыми куклами прошло от ротонды на набережной до Молодежной поляны. Там всех гостей встретил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он поздравил жителей и вручил призы за лучшие костюмы. Все получили бесплатное мороженое.

На протяжении дня для детей работали игровые зоны с батутами и аттракционами, анимация и фотозона. Праздник для малышей завершился пенной вечеринкой. Спортсмены играли в пляжный волейбол и занимались йогой, принимали участие в мастер-классах по самбо, карате, гимнастике и воркауту. В скейт-парке молодые люди приняли участие в баттле по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова.

Ученые из института ядерных исследований провели цикл лекций о том, как заполнить клетки таблицы Менделеева с умом, что такое мультиэнергетическая компьютерная томография и почему NICA - назад в будущее. Одновременно с поучительной программой на празднике гости могли почувствовать себя художником: преподаватель студии «Палитра» научила желающих рисовать граффити баллончиком с краской. Дубненский механический завод имени Федорова угощал всех попкорном.

Празднование дня рождения в субботу завершили выступлением солиста Дубненского симфонического оркестра Игоря Балашова. Леша Свик исполнил танцевальные хиты. Команды Троицкого снаряжательного завода из Сергиева Посада и студия пиродизайна «Аватар» из Москвы показали шоу фейерверков. Салют сопровождали барабаны Top Beat на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открылся красивый вид.

На следующий день празднование Дня города закрыл Дубненский симфонический оркестр. Музыканты исполнили произведения классиков - Вивальди и Пьяцоллы.

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Семья Наукоград Дубна
29 июля 2024, 10:03
Качество содержания жилых домов проверили в Солнечногорске
Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Состояние многоквартирных домов, благоустройство дворов и содержание мусорных площадок проверили в Солнечногорске. Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава министерства по государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил округ вместе с сотрудниками профильных ведомств.

По словам министра, за месяц в Солнечногорске на 60% сократилось количество жалоб на навалы мусора. При этом все еще наблюдается нехватка кадров и необходимость модернизации контейнерных площадок.

«Администрации дано поручение уделить этому вопросу особое внимание. С главой пришли к пониманию, уверен, результат увидим уже в ближайшее время», - сообщил Мурашов.

Жители округа пообщались с представителями министерства и задали все волнующие вопросы. Они рассказали о проблемах в сфере содержания жилых домов и детских площадок.

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Солнечногорск Ремонтные работы

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