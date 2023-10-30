Подмосковные школьники стали призерами всероссийского конкурса «Юный архивист»

«В этом году от нашего региона было представлено шесть работ. Ребята очень долго и упорно готовились, искали материалы и поднимали архивы. Три подмосковные работы вышли в финал и разделили между собой первые два места», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Елизавета Чернышова из Щелковского лицея посвятила работу Виктору Николаевичу Чепурову - заслуженному учителю России, участнику и ветерану Великой Отечественной войны. Он внес большой вклад в воспитание молодежи в Щелкове. По результатам конкурса Елизавета заняла первое место.

Полина Крючкова из Воскресенска и Полина Малолетова из поселка Лотошино разделили между собой второе место. Одна написала работу «К вопросу о пионерских лагерях в Воскресенском районе в 30–80-е годы ХХ века», другая - «В бригаде только женщины» о роле трактористок в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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