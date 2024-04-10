Подмосковные школьники стали призерами международного литературного конкурса

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Конкурс проводится издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года. В этом году в финал прошли 45 участников из 19 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Эстонии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Он подчеркнул, что модернизация общеобразовательных учреждений ведется по президентской программе капитального ремонта.

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