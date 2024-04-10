Подмосковные школьники стали призерами международного литературного конкурса
Подмосковные школьники выступили на международном литературном конкурсе имени Шмелева. Елизавета Колдина из школы № 4 в Домодедове заняла второе место среди десятиклассников, Даниил Тихомиров из гимназии № 9 в Электростали получил специальный диплом «За творческое осмысление семейных ценностей» среди 10-11 классов.
Конкурс проводится издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года. В этом году в финал прошли 45 участников из 19 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Эстонии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
Он подчеркнул, что модернизация общеобразовательных учреждений ведется по президентской программе капитального ремонта.
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