18 декабря 2024, 12:23

Подмосковные школьники стали призерами астрономической олимпиады

Министерство образования МО
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Школьники из Подмосковья добились успеха на XXVIII Международной астрономической олимпиаде. Им удалось завоевать две золотые и одну серебряную медали.

В Республике Бангладеш завершилась XXVIII Международная астрономическая олимпиада (IAO 2024), в которой принимали участие школьники со всего мира. Состязание состояло из трех частей: теоретической, наблюдательной и практической. Российскую команду представляли десять учащихся, которые выполняли задания дистанционно из Физтех-лицея имени Капицы.

Егор Ткачев, ученик 9-го класса Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, стал абсолютным победителем и получил золотую медаль. Такого же успеха добился Яков Бахтияров, ученик 10-го класса Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, также завоевав золотую награду. Александр Андреев, выпускник 11-го класса того же лицея, удостоился серебряной медали.

Международная астрономическая олимпиада, проводящаяся с 1996 года, ежегодно собирает школьников 8–11-х классов из разных стран мира.

Школьники
18 декабря 2024, 18:17
Регоператор Сергиево-Посадского кластера вывез еще 850 тыс. «кубов» отходов
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез 854 тысячи кубометров мусора в ноябре. Отходы собрали с территории десяти округов. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работу провели в Дмитрове, Долгопрудном, Дубне, Королеве, Лобне, Мытищах, Талдоме, Сергиевом Посаде, Пушкино и Химках. Отмечается, что сотрудники компании также продолжают работу по содержанию контейнерных площадок.

Так, только в ноябре на площадках заменили около 170 баков для твердых коммунальных отходов и 154 - для раздельного сбора. Помимо этого, дополнительно установили 119 контейнеров и отремонтировали 120.

В ведомстве уточнили, что в ноябре регоператор заключил более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов.

Сергиев Посад Мусор
18 декабря 2024, 18:02
Ежегодные Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье
Министерство образования МО
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Московские областные Рождественские образовательные чтения прошли в концертном зале Дома Правительства региона. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В числе почетных гостей мероприятия были митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви, а также руководители органов управления образованием и образовательных учреждений Московской области.

Ведущей частью программы стала литературно-музыкальная композиция, в которой выступили Хор духовенства Московской митрополии под руководством священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко, а также солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского.

На мероприятии прозвучали произведения, посвященные Великой Отечественной войне, включая трогательный романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» и «Священную войну». Завершился концерт звучанием песни «День Победы», ставшей знаковым символом памяти о героическом прошлом.

Фестивали Великая Отечественная война
18 декабря 2024, 17:46
Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате поселке Ржавки
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Общественные обсуждения бюджета городского округа Солнечногорск на 2025 год и плановый период 2026-2027 состоялись в территориальном управлении Ржавки-Менделеево в Солнечногорске. Жители ознакомились с планами по развитию округа и внесли свои предложения.

Новый формат обсуждения бюджета стал дополнением к традиционным публичным слушаниям. Глава Солнечногорска Константин Михальков отметил, что в ближайшие годы ожидается рост доходов благодаря привлечению инвесторов и поддержке малого и среднего бизнеса. При этом бюджет останется социально ориентированным, и значительная часть средств будет направлена на повышение качества жизни: выплаты гражданам, обеспечение жильем и улучшение коммунальных услуг.

«Представленный бюджет - это результат совместной работы, где главными приоритетами остаются интересы жителей. Мы продолжим укреплять наши успехи и реализовывать проекты, которые делают нашу территорию комфортной для жизни», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Ржавках-Менделеево в 2024 году обустроили тротуары, пешеходные дорожки и парковки, заасфальтировали входную группу детского сада № 14, отремонтировали внутриквартальные дороги, а также установили новую детскую игровую площадку в Менделеево.

В течение ближайших трех лет в территориальном управлении запланированы капитальный ремонт сетей водоснабжения, строительство блочно-модульной котельной и станции водоподготовки на водозаборном узле. Для создания комфортной городской среды будет благоустроен сквер с велосипедным маршрутом в Менделеево, а также дворы, детские площадки, пешеходные дорожки и контейнерные площадки. Кроме того, для Менделеевской средней школы будет приобретено музыкальное и звуковое оборудование.

«Нас, жителей поселка, больше всего интересовали вопросы тепла. Нам все прояснили и стало понятно, как будет развиваться, когда и за счет чего. Спасибо за такой формат общения с людьми», - отметил житель Валерий Захаров.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Пешковское, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
18 декабря 2024, 17:32
Минсельхоз Подмосковья напомнил о пользе меда в сезон холодов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Мед становится важным помощником в поддержании иммунной системы в холодное время года благодаря содержанию витамина C. Он также помогает облегчить кашель и першение в горле, обволакивая слизистую.

В состав меда входят витамины группы B и микроэлементы, такие как фосфор, калий, кальций, магний, натрий, железо и цинк, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнило, что натуральный мед отличается однородной текстурой без расслоений, а его вязкая и тягучая консистенция позволяет ему непрерывно стекать с ложки, образуя небольшую горку.

При этом мед не должен содержать осадка или иметь мутный оттенок. Натуральный продукт обладает легким приятным ароматом и не должен иметь посторонних запахов, таких как карамель.

Качество меда на рынках и ярмарках проверяют специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья. Они оценивают органолептические характеристики, такие как цвет, вкус, аромат и консистенцию, а также наличие примесей и признаки брожения.

Эксперты также определяют диастазную активность, которая служит основным показателем натуральности и зрелости меда, а также наличие цветочной пыльцы, что помогает установить его происхождение. В прошлом месяце ветеринарно-санитарные эксперты провели около 280 лабораторных исследований, по результатам которых вся продукция получила разрешение на реализацию.

Сельское хозяйство Продукты

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