Подмосковные школьники сдали более 40 тысяч бутылок и банок в экопункты «РТ-Инвест»

Участниками стали 215 школ Подмосковья. Больше всего тары сдали в экопунктах, установленных в школах № 29 в Химках и № 10 в Балашихе, а также в гимназии № 3 Королева.

«За все время работы проекта „РТ-Инвест“ с помощью роботизированных экопунктов было собрано более десять миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок», - пояснил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Среди школьников также объявили победителей. Ученица школы № 29 в Химках сдала 11 тысяч пластиковых бутылок и почти пять тысяч алюминиевых банок. Школьница заработала 100 тысяч баллов. Ученик школы № 10 в Балашихе сдал тысячу пластиковых бутылок и 3,2 тысячи алюминиевых банок, накопив 37 тысяч баллов. В тройку лидеров также вошел учащийся гимназии № 3 в Королеве. Он набрал десять тысяч баллов.

«РЭО поддерживает проекты, направленные на воспитание новой экологической модели поведения среди жителей нашей страны. Компании из сферы обращения с отходами также запускают акции для юных россиян. В Московской области на акции „Экоперемена: сдавай тару за награду“ школьники сдали рекордное количество тары», - подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Победители и призеры акции получат ценные подарки: смартфоны, умные часы, планшеты и подарочные сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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