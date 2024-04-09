Подмосковные школьники сдадут макулатуру на экопроекте «Разделяй и умножай»

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в этом году проекту исполнилось пять лет. Его участниками станут школьники и воспитанники образовательных учреждений, для них проведут просветительские занятия на тему раздельного сбора отходов.

Проект «Разделяй и умножай» - один из самых масштабных в стране по экологическому просвещению. В нем участвуют шесть регионов, и Подмосковье традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году на переработку удалось направить 220 тонн макулатуры и шесть тонн пластиковых крышек.

«Важно отметить и благотворительную составляющую проекта: дети собирают также ненужную текстильную продукцию, отбирают вещи, пригодные для дальнейшего использования, и отправляют их нуждающимся», - добавили в министерстве.

Первые мероприятия проекта уже прошли в Раменском. Там школьники собрали более 600 килограммов крышек.

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