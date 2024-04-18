18 апреля 2024, 15:05

Подмосковные школьники посетили урок о китайском образовании

Министерство образования МО
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Урок об образовании в Китае провели на факультете иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета. Его посетили учащиеся с восьмого по 11-й класс.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, урок провела доцент кафедры германо-романских языков и методики их преподавания Татьяна Ковалева. Приглашеным гостем стал китайский преподаватель Циэхун Гоу. К онлайн-встрече присоединились школьники Луховицкой гимназии № 10 и Ступинской школы № 9.

Участники урока узнали о традиционной системе школьнокго оразования в Китае и инновациям в этой сфере.

«Подобные тематические уроки являются важным средством обучения, позволяющим расширять кругозор и развивать межкультурную компетенцию учащихся», - отметили в ведомстве.

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Школы Школьники Китай Образование
18 апреля 2024, 15:13
Еще 3 ж/д перехода оснастили видеокамерами в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Еще три железнодорожных перехода в Подмосковье оборудовали камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Устройства появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево — Лобня.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что сейчас в регионе установлено 119 таких камер. Они зафиксировали более 90 нарушений при переходе через ж/д пути с начала года. В целом же, устройства помогли снизить количество нарушений на 50%.

Система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Поезда
18 апреля 2024, 15:13
Жители ЖК «Союзный» в Одинцове высадили деревья в сквере
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Юные жители жилого комплекса «Союзный» в Одинцовском округе высадили в сквере яблоки, груши и вишни. Вскоре там также появятся хвойные деревья, клумбы и арт-объекты с подсветкой.

Профильные службы продолжат обновлять сквер в жилом комплексе «Союзный». В ближайшее время за скейт-парком появятся хвойные деревья, композиция «Одуванчик» с подсветкой, также высадят цветы на клумбах.

«Деревья посадят до конца апреля, а уже в мае они будут цвести и радовать нас. Одновременно мы следим за деревьями, которые посадили в прошлом году, - как они пережили непростую зиму. Если не справились, то проводим замену», - рассказал руководитель строительного проекта Станислав Захаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

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Одинцово Благоустройство Дети
18 апреля 2024, 15:09
Спасатели потушили условный пожар в детсаду в Орехово-Зуеве
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты «Мособлпожспаса» провели учения по тушению условного пожара в детском саду в Орехово-Зуеве. По сценарию огонь вспыхнул на первом этаже, персонал вывел детей на уличную площадку. К моменту приезда спасателей здание заволокло дымом.

По словам заместителя начальника управления «Мособлпожспаса» Алексея Зайцева, тренировка прошла успешно, специалисты выполнили все поставленные перед ними задачи.

«После учений был проведен разбор действий участников тушения условного пожара. Работа персонала учреждения, а также спасателей была доведена до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций все действовали оперативно и слаженно», - рассказал Зайцев.

Он добавил, что всего в учениях принимали участие 30 спасателей и семь единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Детские сады
18 апреля 2024, 15:06
Женские футбольные соревнования пройдут в Лобне 28 апреля
Unsplash
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Женские футбольные команды городского округа Лобня пригласили сразиться в Кубке футбольных мам. Мероприятие состоится 28 апреля в 10:00 на стадионе «Москвич».

Турнир является частью большого проекта «100 турниров - 100 городов». Регистрация на Кубок футбольных мам уже открыта и доступна на официальном сайте мероприятия. Участвовать смогут команды численностью от 8 до 12 игроков. Формат соревнования предусматривает групповой этап и плей-офф, с таймами по 10 минут каждый.

Для участниц турнира обеспечат все необходимое для комфортного и безопасного проведения матчей: от теплых раздевалок до профессионального медицинского сопровождения. На матчах будут работать фотографы и профессиональные судьи. Все участницы получат медали, а лучших игроков команд ждут специальные призы. Победительницы турнира удостоятся золотых и серебряных кубков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня

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